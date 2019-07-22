Правящая коалиция Японии не смогла набрать 2/3 мест в верхней палате парламента на выборах

На выборах в верхнюю палату парламента Японии (Палату советников) победила правящая коалиция, возглавляемая премьером Синдзо Абэ. Однако коалиция не смогла набрать две трети мест, нужных для введения правок в конституцию, сообщил телеканал NHK. По его информации, правящая коалиция Либерально-демократической партии и партии «Комэйто» обеспечила себе 141-е место в верхней палате.

Оппозиционный лагерь смог набрать в общей сложности 104 места. Отмечается, что из 370 кандидатов 74 было избрано по мажоритарной системе, 50 — по партийным спискам. Явка оказалась одной из самых низких — 48,8%.