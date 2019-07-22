Алексей Текслер анонсировал открытие кинотеатра в Металлургическом районе

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер сообщил о планах по открытию в Металлургическом районе Челябинска кинотеатра. По его словам, это произойдет уже через два месяца.

«Скоро мы запустим кинотеатр, который раньше назывался “Союз”, теперь он называется “Импульс”, - цитирует главу региона пресс-служба областного правительства. – Уже в сентябре мы сможем ходить в кино здесь, на ЧМЗ, чего уже много лет не было».

В Металлургическом районе Челябинска, территориально обособленном от остальной части города, нет ни одного работающего кинозала с 2015 года, когда холдинг «Мегаполис» принял решение о закрытии кинотеатра «Россия». Кинотеатр «Союз» в 90-е годы был переформатирован в досуговый центр «Импульс».