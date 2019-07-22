В Краснодаре меняются адреса некоторых подразделений службы судебных приставов

В столице Кубани меняются адреса некоторых структурных подразделений и отделов аппарата Управления ФССП по Краснодарскому краю. Так, с 22 по 26 июля текущего года отделы судебных приставов по розыску должников, их имущества и розыску детей, а также по взысканию штрафов специально уполномоченных органов переедут с улицы Старокубанской, 141 на улицу Ставропольскую, 45.

С улицы Красной, 22 на Ставропольскую, 45 переедет также межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств. Уточняется, что телефоны соответствующих подразделений также будут изменены. Ознакомиться с новыми номерами можно на официальном сайте регионального УФССП. Дни и часы приема не меняются.

Кроме того, на улицу Ставропольскую, 45 будут перемещены: отдел организации обеспечения установленного порядка деятельности судов; отдел организации дознания; отдел ведения госреестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности; а также специализированный отдел оперативного дежурства Краснодара.

Василий Хитрых