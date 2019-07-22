Власти Казани скорректируют стратегию развития города до 2030 года

Власти Казани планируют внести изменения в стратегию социально-экономического развития города до 2030 года, рассказал глава комитета исполкома экономического развития Артур Валиахметов, пишет «Бизнес Online». В частности коррективы связы с повышением пенсионного возраста и принятием новых «майских указов» Владимира Путина.

Так, ожидалось, что средняя продолжительность жизни к 2018 году составит 74,1 года, однако по факту показатель составил 75,5 лет. Согласно существующей редакции документа к 2030 году этот показатель должен составить 76 лет. Также выросла доля занимающихся спортом, увеличился валовый территориальный продукт на душу населения.

В инфраструктурной части развития изменения коснутся количества мест на платных муниципальных парковках: с 2016 года их число росло выше запланированного плана 2018 года в 2,7 тыс. мест, составив по факту 3,3 тыс. мест.

Стратегия развития города, разработанная экспертами из вузов Казани, была принята Казгордумой в 2016 году.

“Ъ-Казань”