Дождь в Краснодаре затопил 88 участков дорог и придомовых территорий

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Обильные осадки, которые прошли в столице Кубани в воскресенье, 21 июля, подтопили 88 низменных участков дорог и придомовых территорий в городе. Как сообщили в ГУ МЧС по краю, по состоянию на 6 утора 22 июля 24 заявки из 39 о затоплении дорог находятся в работе.

Всего было получено 49 заявок о подтоплении участков придомовых территории частных и многоквартирных домов. 29 заявок находятся в работе. Сообщается, что три дома зашла вода.

«Работы по откачке воды продолжаются. Всего задействовано 114 человек личного состава и 48 единиц техники», - сообщили в МЧС.

В настоящее время до сих пор продолжаются работы по откачки воды на самой затопленной улице Краснодара – Московской. Как сообщили в ведомстве, в настоящее время организовано движение транспорта по одной из полос улицы.

Василий Хитрых