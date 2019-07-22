Суд над обвиняемыми в изнасиловании полицейскими пройдет в закрытом режиме

Слушания по делу трех башкирских полицейских, обвиняемых в изнасиловании коллегии-дознавателя, начался и пройдет в закрытом режиме, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на данные Кировского районного суда. В суде объясняют решение тем, что дело касается половой неприкосновенности.

Перед судом предстали 51-летний бывший начальник отдела полиции по Уфимскому району Эдуард Матвеев, 50-летний экс-начальник отдела полиции по Кармаскалинскому району Салават Галиев, 34-летний бывший начальник отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району Павел Яромчук. По версии обвинения, в октября 2018 года в здании отдела полиции Уфимского района в ходе совместного распития спиртного полицейские изнасиловали 23-летнюю коллегу, которая находилась с ними в одном помещении. Заявление в полицию написала сама потерпевшая — дочь заместителя главы башкирского управления Росгвардии Ирека Сагитова.

Все фигуранты дела, включая потерпевшую, были уволены из полиции в ходе следствия. Полицейские находятся под домашним арестом. Вину они не признают. Их защита заявляет, что в деле нет ни одного доказательства вины, кроме показаний потерпевшей.

Ирина Самойлова