На благоустройство парка «Времена года» в Воткинске направят почти 100 млн рублей

Администрация Воткинска объявила тендер на благоустройство общественной территории парка «Времена года», посвященного памяти композитора Петра Чайковского. Начальная цена контракта составляет 99,8 млн руб., сообщает RosTender.info. Заявки от участников принимаются до 26 июля. Итоги тендера планируют подвести 29 июля.

Напомним, что в 2018 году Воткинск стал победителем всероссийского конкурса исторических поселений и малых городов, на котором был представлен проект парка. Объект будет расположен на берегу волжского Березовского залива. Размещение парка предусмотрено на земельном участке площадью 13,9 тыс. кв. м.