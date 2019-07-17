Моментальная карта

Райффайзенбанк предоставляет малому бизнесу, который обслуживается дистанционно, моментальные бизнес-карты

Заказать такую карту можно удаленно при открытии счета, а получить уже через несколько дней курьерской доставкой вместе с документами для открытия счета. Клиентам, которые обслуживаются дистанционно в городах, где нет отделений Райффайзенбанка, больше не нужно ждать несколько дней после открытия счета, пока банк выпустит карту, и встречаться с курьером повторно для ее получения. Теперь вместе с заявлением на открытие счета для подписания курьер сразу доставит и бизнес-карту.

Чтобы начать совершать покупки, нужно просто активировать полученную карту на сайте банка.