В Свердловской области в ДТП пострадали пять человек

На Березовском тракте (Свердловская область) столкнулись междугородний автобус Mercedes и Hyundai Solaris. В результате аварии пострадали четыре пассажира автобуса и водитель легкового автомобиля.

ДТП произошло вечером 21 июля. «Водитель Hyundai Solaris, молодой человек 2000 года рождения, при движении по Березовскому тракту в направлении Березовского не справился с управлением, не обеспечил безопасную дистанцию до впереди идущего автобуса Mercedes-Benz и столкнулся с ним»,— сообщили в свердловском управлении ГИБДД. В автобусе находились 12 человек. При столкновении Hyundai загорелся. Все пострадавшие госпитализированы в больницу Березовского.