Ввод в эксплуатацию жилья на Кубани увеличился на 22%

В Краснодарском крае в первом полугодии 2019 года в эксплуатацию было введено 27,5 тыс. квартир общей площадью 1,8 млн кв. м. Это на 22% больше, чем в первом полугодии 2018 года, сообщает Краснодарстат.

Уточняется, что из общего объема введенного жилья предприятиями и организациями сданы в эксплуатацию 20,7 тыс. квартир общей площадью 979,3 тыс. кв. м, что на 23,3% больше, чем в январе-июне 2018-го. Индивидуальными застройщиками было построено в первом полугодии текущего года 828 тыс. кв. м жилья.

В целом же, по данным статистики, объем работ на Кубани, выполненных всеми хозсубъектами по виду деятельности «Строительство», в январе-июне 2019 года составил 96,1 млрд руб.

Василий Хитрых