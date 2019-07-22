Из бюджета выделят 72,4 млн рублей на строительство водопровода в пензенском поселке

Предварительная стоимость строительства водопровода в поселке ЗИФ превышает 72,4 млн руб. Об этом на встрече с жителями населенного пункта говорил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В настоящее время проектно-сметная документация на водопровод проходит экспертизу. В поселке появятся три резервуара с водой по 200 куб. м каждый, протяженность водопровода составит 11,5 км.

Деньги на строительство в этом году запланированы не были, однако их обещают выделить из казны региона.

На строительство дороги в поселке предусмотрен 21 млн руб. Такая же сумма необходима на строительство канализации в поселке Заря.

Иван Сергееев