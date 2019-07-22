СКР проводит проверку по факту гибели инженера на Пермском шлюзе

Уральское следственное управление на транспорте СКР проводит доследственную проверку по факту гибели в Перми сотрудника филиала ФБУ «Администрация Камского бассейна внутренних водных путей». Как сообщает пресс-служба ведомства, установлено, что утром 19 июля

инженер-диспетчер гидротехнических сооружений и судоходства находясь у ворот западной нитки Пермского шлюза упал в заполненную водой камеру шлюза. Тело мужчины обнаружено на дне камеры шлюза.

Следователи провели осмотр места происшествия, запросили должностные документы, сведения о прохождении медосмотров работника. Также были осмотрены записи камер видеонаблюдения и назначена судебная медицинская экспертиза. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.