Новосибирцы заявили митинг против повышения тарифов ЖКХ

Бывший сотрудник мэрии Новосибирска Сергей Дьячков подал уведомление в городскую администрацию о проведении митинга, на котором потребуют снизить рост тарифов на тепло и горячую воду с 8,9% до 3,2%. Об этом сообщил организатор акции в понедельник.

Предполагается, что митинг численностью до 900 человек пройдет 5 августа на площади Ленина в центре Новосибирска. «СГК потребовало повышение тарифа сверх установленного правительством Новосибирской области. Мы считаем, что если мэрия не даст нам протестовать против повышения тарифов, это будет значить, что мэрия находится в сговоре с СГК»,— сказал Сергей Дьячков.

Мэрия должна согласовать дату и время проведения митинга в течение трех дней. По словам организатора акции, если в митинге откажут, то он будет обращаться в суд, но отмечает, что с «мэрией всегда можно было договориться».

Юлия Сасевич