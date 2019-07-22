Новосибирцы заявили митинг против повышения тарифов ЖКХ

Бывший сотрудник мэрии Новосибирска Сергей Дьячков подал уведомление в городскую администрацию о проведении митинга, на котором потребуют снизить рост тарифов на тепло и горячую воду с 8,9% до 3,2%. Об этом сообщил организатор акции в понедельник.

Предполагается, что митинг численностью до 900 человек пройдет 5 августа на площади Ленина в центре Новосибирска. «СГК потребовало повышение тарифа сверх установленного правительством Новосибирской области. Мы считаем, что если мэрия не даст нам протестовать против повышения тарифов, это будет значить, что мэрия находится в сговоре с СГК»,— считает Сергей Дьячков.

Мэрия должна вынести решение о дате и времени проведения митинга в ближайшее время. По словам организатора акции, если в митинге откажут, он будет обращаться в суд, но отмечает, что с «мэрией всегда можно было договориться».

Напомним, что в 2016 году губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подписал постановление о повышении тарифов ЖКХ на 15%, но после семи протестных митингов глава региона решил уменьшить индексацию тарифов до 4%. Соорганизатором тех акций был Сергей Дьячков.

Подробности — в материале “Ъ” «Митинги в Новосибирске остановили повышение тарифов»

Юлия Сасевич