22 июля, понедельник
Войти в профиль
Красноярск. Сибирь

Коротко

Новости

все новости

партнерский материал

Следователи проводят проверку по факту гибели туриста под лавиной на Алтае

Следственный комитет России по республике Алтай начал проверку по факту гибели туриста из-за схода снежной лавины. Как сообщает пресс-служба ведомства, МЧС узнало о происшествие от группы туристов, которая 21 июля совершала восхождение на гору Актру Северо-Чуйского хребта в республике Алтай.

После схода снежной лавины двое туристов оказались под снежным покровом. Один из них — житель Бийска — погиб. Участники туристического похода извлеки своих товарищей из-под снега. По данным МЧС, второй пострадавший получил травмы, вывих руки и предположительно перелом ребер. Погибший и пострадавшей доставлены на вертолете в Горно-Алтайск.

Напомним, в мае 2019 года группа туристов из Новосибирска тоже попала под лавину в районе Южно-Чуйского хребта Кош-Агачского района. Из девяти человек спаслись двое.

Подробности — в материале “Ъ” «Туристам не хватило десяти минут»

Оксана Павлова


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

ЛИЦА БИЗНЕСА

партнерский материал

Профиль пользователя