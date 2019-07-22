Следователи проводят проверку по факту гибели туриста под лавиной на Алтае

Следственный комитет России по республике Алтай начал проверку по факту гибели туриста из-за схода снежной лавины. Как сообщает пресс-служба ведомства, МЧС узнало о происшествие от группы туристов, которая 21 июля совершала восхождение на гору Актру Северо-Чуйского хребта в республике Алтай.

После схода снежной лавины двое туристов оказались под снежным покровом. Один из них — житель Бийска — погиб. Участники туристического похода извлеки своих товарищей из-под снега. По данным МЧС, второй пострадавший получил травмы, вывих руки и предположительно перелом ребер. Погибший и пострадавшей доставлены на вертолете в Горно-Алтайск.

Напомним, в мае 2019 года группа туристов из Новосибирска тоже попала под лавину в районе Южно-Чуйского хребта Кош-Агачского района. Из девяти человек спаслись двое.

Подробности — в материале “Ъ” «Туристам не хватило десяти минут»

Оксана Павлова