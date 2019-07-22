Пенс анонсировал высадку американских астронавтов на Луну для освоения ресурсов

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что американские астронавты отправятся на Луну и останутся там для освоения ресурсов в рамках программы NASA «Артемида», рассчитанной до 2024 года. «На этот раз, когда мы отправимся на Луну, мы не просто побываем там. Мы останемся, будем осваивать ресурсы, новые методы, технологии. А потом с Луны — на Марс»,— сказал он в интервью телеканалу CBS.

Господин Пенс уточнил, что американских астронавтов отправят в космос «буквально в следующем году», а Луна станет лишь промежуточным пунктом на пути к Марсу. «Президент поддерживает это. Вот одна из причин, почему мы планируем вернуть американских астронавтов на Луну в следующие пять лет, а затем перейти к Марсу»,— сказал он.

NASA в последние несколько месяцев активно говорит о программе «Артемида» — планах первой с 1972 года высадки на Луну. Предполагается, что два астронавта — мужчина и женщина — совершат высадку уже в 2024 году. Особенность программы «Артемида» состоит в том, что это попытка создать на Луне устойчивое присутствие: NASA уже вело переговоры с несколькими компаниями о возможности доставки на Луну грузов, в том числе оборудования для изучения ее поверхности и замера уровня радиации.

О перспективах колонизации космоса в интервью «Огоньку» рассказал научный руководитель Института космических исследований РАН академик Лев Зеленый.