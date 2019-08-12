Смотр

Широко открытыми танцами

На Новой сцене Александринского театра 12 августа откроется XXI Международный фестиваль современного танца Open Look. Задуманный как марафон спектаклей, перформансов, мастер-классов и лекций о современном танце, фестиваль традиционно делится на две части. Иностранную половину программы откроют финский проект «Дыхание», где визуальные эффекты не менее важны, чем хореография, немецко-японская танцевальная инсталляция «МатчАтрия», также выступят танцоры из Швейцарии, Израиля, Кореи, Франции. А в рамках программы Russian Look зрители познакомятся с российским современным танцем — свои работы покажут наши хореографы.

Раритеты

Ни дня без редкости

Веер белой кости с автографами. Начало ХХ века Фото: ГЦТМ им. А. А. Бахрушина

Выставка «125 шедевров музея им. А.А. Бахрушина» открылась к юбилею Бахрушинского музея. Свое 125-летие музей, который начался с портретов, писем и мемориальных вещей людей театра, собранных в 1894 году молодым купцом Алексеем Бахрушиным, отмечает выставкой редких экспонатов. В течение 125 дней музей демонстрирует по одному раритету из своего фонда. Среди них — перчатка Марии Ермоловой с отпечатком грима великого итальянского трагика Томмазо Сальвини, рукопись «Горя от ума», эскиз маскарадного костюма, выполненный великой княгиней Елизаветой Федоровной. На выставке появятся сценические костюмы, личные вещи Михаила Щепкина, Федора Шаляпина, Матильды Кшесинской, Галины Улановой, Майи Плисецкой, работы знаменитых театральных художников — Михаила Врубеля, Александра Бенуа, Натальи Гончаровой, Александры Экстер и других.

Голос

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

«Родина моя — Краснодарский край, Шовгеновский район, хутор Чернышев. Кубанский казак Вилли Токарев»

Российско-американский шансонье Вилли Токарев, с которым Россия простилась на прошлой неделе

Место

Лучи и струи

Фестиваль «Ночь света» заблистает всеми красками Фото: ГМЗ "Гатчина"

В музее-заповеднике «Гатчина» 16 августа стартует международный фестиваль светового искусства «Ночь света». В этом году темой фестиваля станет вода как самая изменчивая стихия, имеющая больше всего состояний и качеств. Иорданский фасад Гатчинского дворца и фасад павильона Венеры расцветят видеопроекции, а затем в парке мастера из России, Шотландии, Италии, Нидерландов создадут 18 арт-объектов в рамках конкурса световых инсталляций «Отражения». Также в программе фестиваля — фейерверк и мультимедийное шоу фонтанов.

Стиль

Сделано на Гиндукуше

Браслеты. Восточный Афганистан. XX век Фото: Коллекция А. Емельянова / предоставлено Музеем Востока

Выставка «В тени вершин: горные народы Афганистана» откроется в Музее Востока 14 августа. Более 200 экспонатов из собрания музея и частных коллекций расскажут о культуре и обычаях народов, населяющих труднодоступные перевалы и ущелья горной системы Гиндукуш между Афганистаном и Пакистаном. Взаимодействие пуштунов, таджиков, дардов, нуристанцев и памирцев создало здесь сложное культурное многообразие, которое оставило свой отпечаток на костюмах, украшениях, предметах быта и на оружии. Экспозицию дополнят уникальные архивные фотографии и видео французской путешественницы и фотографа Сары Карон.

Вещь

Фото: Институт археологии РАН

Амулет-змеевик XII–XIII вв. с изображением христианской символики на одной стороне и Горгоны на другой обнаружен специалистами Института археологии РАН под Суздалем.

Анонсы

12.08

В Хлебном доме музея-заповедника «Царицыно» откроется выставка «Желтый звук», которая соберет арт-объекты, фантастические музыкальные инструменты и видеоработы к 85-летию со дня рождения Альфреда Шнитке.

13.08

В Московской консерватории на концерте «Романтические фантазии» в рамках ХIII Международного музыкального фестиваля «Собираем друзей» прозвучат произведения Мендельсона, Шуберта, Вагнера, Бриджа.

14.08

В Народном доме Кирилло-Белозерского музея-заповедника на выставке «Николай Угодник» собраны 350 изображений святителя, созданные с XI по XX век.

15.08

Фото: Lyla Films / Sons of Manual

Фильм «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» (в главных ролях — Кит Харингтон, Сюзан Сарандон, Натали Портман) выходит в широкий прокат.

16.08

Выставка «SonoContour: звуковая архитектура» представит в музее «Эрарта» звуковые скульптуры Сергея Филатова, участника основной программы 58-й Венецианской биеннале современного искусства.

17.08

В Музее декоративно-прикладного искусства состоится перформанс «Шоу кружевниц», в котором примут участие мастерицы из разных регионов России.