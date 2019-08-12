Т-80, танк

И еще немножко готовит

«Броня крепка, и танки наши быстры»,— гремело в легендарной советской киноленте. Как показали стартовавшие в начале августа АрМи-2019, танки наши не только быстры, но еще и многофункциональны. Это выявилось на международных армейских играх, ежегодно организуемых Минобороны России: в нынешнем году в 32 конкурсах на 25 полигонах 10 стран соревнуются различные военные специалисты из 36 стран. Самое зрелищное из состязаний — танковый биатлон, эфир которого сформировал уже немалую телеаудиторию. Но никто не мог и предположить, что состязание ремонтных подразделений «Рембат» в Омске вызовет такой шум в интернете и массмедиа. А все потому, что экипаж российской Т-80 с успехом использовал свою боевую колесницу не по назначению, приготовив на ней… завтрак. Две яичницы и ароматный кофе. Выглядело это так: на танке укрепили нехитрое устройство, позволяющее разместить сковородку и кофейник, взревел газотурбинный двигатель, окутав участника, исполнявшего роль шеф-повара, синеватым плотным дымом. Разок, другой и вуаля — кушать подано. Сковорода, понятное дело, была прикрыта крышкой, дабы яичница получилась только поджаренной, но без «дымка». Это разве что англичане, создав в 1915 году первый танк, могли обозвать его столь прозаично — «лохань», дабы немцы не догадались, о чем речь (у нас первую партию танков, изготовленных еще при царе-батюшке, именовали «топливными цистернами»). Отечественная бронированная машина на лохань похожа меньше всего. Это настоящая полевая кухня с калибром 125 мм.

Светлана Сухова