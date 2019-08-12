Жан-Рене Альбертен, пешеходозащитник

Управа на самокаты

Пока прогрессивное человечество, возбужденное полетом на флайборде через Ла-Манш, смотрит в небо, соотечественники «летающего француза» глядят себе под ноги. И требуют, чтобы власти Франции смотрели туда же, так как ходить по городам их чудной страны трудней, чем летать. Хуже всего обстоит дело в Париже, куда год назад некий стартап из Кремниевой долины завез модные среди хипстеров электросамокаты, а толпы туристов, которым в лом освоить метро, их оседлали. Новинка быстро придушила сети проката автомобилей и велосипедов: ведь для аренды самоката нужен только смартфон с привязанной картой; а после поездки его бросают, где вздумается. Осенью и зимой погода к самокатам не располагала, да и грозные желтые жилеты смотрели на них как на «буржуйские штучки»: эти работяги боролись за право ездить на работу из пригородов на машине, за хипстерские приколы можно было и в глаз получить. Но этим летом Францию накрыла туча самодвижущихся туристов и эпигонов из местных: за Париж бьется дюжина фирм проката общей мощностью 37 тысяч единиц, а их пользователи не соблюдают никаких правил. На слуху история с пианисткой из Опера Изабель Альбертен (самокатчик сломал ей руку, теперь под угрозой карьера), некий рентгенолог в дождь поскользнулся аж на трех самокатах, которые побросали посреди улицы. Мэрии завалены исками (нарушители с места аварии обычно самоукатываются), где требуют запретить езду на гаджетах по тротуарам, ограничить их скорость, требовать при прокате удостоверение личности. На родине «летающего француза» в Марселе электросамокаты уже сбрасывают в воды Старого Порта. А Жан-Рене Альбертен после травмы жены основал ассоциацию помощи «жертвам антигражданского поведения». Его уже приняли в министерстве транспорта и пообещали к октябрю закон по самодвижущимся гаджетам. Все правильно: поди знай, на какие еще баррикады может завести борьба с самокатами в стране желтых жилетов…

Дмитрий Сабов