Премьера Косово призвали в Гаагу

Премьер Косово Рамуш Харадинай подал в отставку после того, как был вызван на допрос в Специальный суд по военным преступлениям в Гааге. Президент Сербии Александр Вучич назвал отставку политическим трюком. Источники же “Ъ” в дипломатических кругах и эксперты полагают, что это шаг к снятию блокады в диалоге Белграда и Приштины о нормализации отношений. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Об отставке Рамуш Харадинай объявил на заседании косовского правительства в пятницу вечером. «Меня вызвали на допрос в Специальный суд в Гааге в качестве подозреваемого. Честь премьера и государства должна быть сохранена, поэтому на допрос поедет частное лицо, а не глава правительства»,— объяснил он свое решение. Допрос Рамуша Харадиная состоится на этой неделе.

Специальный суд в Гааге был создан после публикации в 2011 году доклада Совета Европы о преступлениях, совершенных командирами и бойцами Армии освобождения Косово в период с 1998 по 2000 год. Суд руководствуется косовскими законами, но заседает в Гааге, и его основу составляет международный персонал — дабы избежать воздействия на него из Косово и давления на свидетелей. Де-факто суд приступил к работе в 2017 году, а допросы подозреваемых и свидетелей начались в январе нынешнего года. По неофициальным данным, за полгода было допрошено около 40 лиц.

Рамуш Харадинай — самый высокопоставленный косовский политик из тех, кого до сих пор вызывали в Гаагу. В минувшие выходные также стало известно, что допрос предстоит и экс-спикеру косовского парламента, дважды исполнявшему обязанности президента Косово, Якупу Красничи. Кроме того, по данным косовских СМИ, обвинения могут быть предъявлены действующему президенту Косово Хашиму Тачи и нынешнему спикеру парламента Кадри Весели. Все они в конце 90-х годов были командирами Армии освобождения Косово.

Весть об отставке Рамуша Харадиная и его вызове на допрос в Гаагу в руководстве ЕС комментировать отказались. Зато в Сербии эту информацию встретили с воодушевлением: косовский премьер считается едва ли не главным «ястребом», кроме того, именно он стал инициатором введения в конце прошлого года стопроцентных таможенных пошлин на товары из Сербии, после чего диалог между Белградом и Приштиной о нормализации отношений был заморожен.

Тем не менее президент Сербии Александр Вучич призвал соотечественников не предаваться эйфории. «Отставка Харадиная — политический трюк с целью повысить его популярность,— объявил он.— Его отпустят спустя 48 часов, и он вернется как герой албанцев, его популярность вырастет, а у остальных упадет».

В пользу этой версии говорит то, что Рамуш Харадинай уже однажды подавал в отставку с поста премьера, причем в похожей ситуации. В 2005 году он покинул пост главы правительства и добровольно сдался в руки гаагского Международного трибунала по бывшей Югославии, который обвинил его в военных преступлениях. Спустя несколько лет Рамуш Харадинай был оправдан трибуналом и вернулся на родину героем, став одним из самых влиятельных косовских политиков.

После нынешней отставки премьера Косово предстоят досрочные выборы. То, что они неизбежны, подтвердил в конце недели спикер парламента Кадри Весели. За досрочные выборы выступают не только ведущие партии оппозиции — «Демократический союз Косово» и «Самоопределение», но и «Альянс за будущее Косово» самого Харадиная, явно рассчитывающий укрепить свои позиции.

Впрочем, есть и иная версия отставки косовского премьера в связи с вызовом на допрос в Гаагу. Ее “Ъ” высказали на условиях анонимности источники в западных дипломатических кругах на Балканах. «Харадинай многими воспринимается как главный блокиратор возобновления диалога Белграда и Приштины. Несмотря на настоятельные рекомендации со стороны США и ЕС хотя бы приостановить действие стопроцентных пошлин в отношении Сербии, он наотрез отказывался это делать, что служило Белграду оправданием для саботирования переговоров с албанцами,— пояснил один из собеседников “Ъ”.— В этой ситуации расследование Специального суда в отношении косовского премьера вполне могло быть ускорено».

Эту версию подтверждает влиятельное белградское издание Blic. По его информации, «в последние месяцы было допрошено около 20 свидетелей по делу Харадиная». Со ссылкой на дипломатический источник в Приштине издание сообщает, что теперь, после отставки Харадиная, «переговоры Белграда и Приштины будут, без сомнения, разблокированы, а новая встреча сторон должна состояться в сентябре».

«Вызов Харадиная на допрос именно сейчас вряд ли можно назвать случайностью,— пояснил “Ъ” глава белградского Центра внешней политики Драган Джуканович.— Слишком долго США уговаривали косовского премьера приостановить действие жестких пошлин. Нынешнее развитие событий означает, что американцы решили разблокировать процесс переговоров между Белградом и Приштиной о нормализации». А один из ведущих американских экспертов по Балканам из Университета Джонса Хопкинса Даниэль Сервер, который встречался с Рамушем Харадинаем в минувшую среду в Приштине, заверил «Голос Америки»: «Премьеру и в голову тогда не приходило, что в пятницу он подаст в отставку».