ФК «Тамбов» уступил «Локомотиву» во втором туре РПЛ

Футбольный клуб «Тамбов» провел уже вторую встречу в Российской премьер-лиге (РПЛ) и вновь с одним из сильнейших клубов первенства, и снова на выезде. 21 июля подопечные Александра Григоряна играли с обладателем Кубка страны и серебряным призером чемпионата столичным «Локомотивом». На «РЖД арене» в Москве собралось более 10 тыс. зрителей, но гости чувствовали себя в начале встречи уверенно, явно были нацелены на контратаки и максимальный прессинг на всем поле. В результате уже на шестой минуте нападающий «Тамбова» Хызыр Аппаев буквально обокрал на правой бровке, у входа в штрафную площадь опытного защитника хозяев Ведрана Чорлуку и прострелил в сторону ворот. Там первым на мяче оказался полузащитник Михаил Костюков, который и переправил в касание круглого в сетку москвичей.

Не смотря на явное желание железнодорожников быстро отыграться, следующий опасный момент вновь создали гости и опять с участием Хызыра Аппаева, который после череды ложных замахов в штрафной просто не нашел адресата, не решился на удар сам и отдал мяч назад. Вскоре более опытные игроки «Локомотива» все-таки перехватили инициативу. Сначала они на 31-й минуте после навеса с левого фланга в штрафную сравняли счет, а еще через пару минут забили и второй гол, который оказался победным. Причем на этот раз результативная атака пришла с правой стороны. Во втором тайме «Тамбов» превзошел хозяев разве что по числу полученных желтых карточек – три против двух, кроме того, гостям пришлось проводить две вынужденных замены.

В следующем туре 27 июля команда Александра Григоряна примет на стадионе в Саранске, заявленном как домашнее поле на время реконструкции арены в Тамбове, столичный «Спартак». Пока дебютант РПЛ не смог набрать очков, но в каждом из матчей сумел поразить ворота именитых соперников.

О том, зачем в клуб из Тамбова пригласили Александра Григоряна, в материале ''Ъ-Черноземье'' «''Тамбов'' приценился к премьер-лиге».

Андрей Цветков