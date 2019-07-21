Абэ хочет решить проблему мирного договора с Россией к 2022 году

Глава правительства Японии Синдзо Абэ хочет заключить мирный договор с Россией в ходе своего премьерского срока, который завершается в 2021 году. «Я хочу продвинуть вперед переговоры, направленные на заключение договора в ходе моего срока»,— сказал господин Абэ в эфире японского телевидения (цитата по ТАСС).
Ранее он говорил, что не собирается выдвигаться на пост председателя правящей Либерально-демократической партии. В Японии премьер-министром становится лидер правящей партии.
В Японии в воскресенье прошли выборы в верхнюю палату парламента.
Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи были включены в состав СССР по итогам Второй мировой войны, однако Токио оспаривает их принадлежность. В советско-японской совместной декларации 1956 года говорилось, что СССР «в качестве жеста доброй воли» готов передать Японии Шикотан и Хабомаи, но только после подписания мирного договора. Мирный договор стороны до сих пор не подписали.
просмотров: 123184
просмотров: 60628
просмотров: 53703
просмотров: 38911
просмотров: 36771