Абэ хочет решить проблему мирного договора с Россией к 2022 году

Глава правительства Японии Синдзо Абэ хочет заключить мирный договор с Россией в ходе своего премьерского срока, который завершается в 2021 году. «Я хочу продвинуть вперед переговоры, направленные на заключение договора в ходе моего срока»,— сказал господин Абэ в эфире японского телевидения (цитата по ТАСС).

Ранее он говорил, что не собирается выдвигаться на пост председателя правящей Либерально-демократической партии. В Японии премьер-министром становится лидер правящей партии.

В Японии в воскресенье прошли выборы в верхнюю палату парламента.