«Урал» расправился с «Ахматом» Екатеринбургский клуб вышел в лидеры премьер-лиги после двух туров

Во втором туре Российской футбольной премьер-лиги екатеринбургский «Урал» в домашнем матче разгромил «Ахмат» из Грозного со счетом 3:0. На трибуны поддержать команду пришли свыше 15,6 тыс. зрителей. После двух туров уральцы с двумя победами вышли в лидеры чемпионата России.

Перед игрой букмекеры оценивали выше шансы «Урала». На его победу можно было сделать ставку с коэффициентом 2,6. Коэффициент на выигрыш грозненского «Ахмата» был чуть выше – 2,85.

В первом туре «Урал» дома обыграл в зрелищном матче «Уфу» со счетом 3:2. «Ахмат» одержал победу в Грозном над «Краснодаром» со счетом 1:0.

Обе команды вышли на поле без своих лидеров, получивших травмы. «Урал» без Эрика Бикфалви, забившего в первом туре два мяча, а «Ахмат» без полузащитника Дениса Глушакова: экс-капитан московского «Спартака» из-за повреждения не сыграл и в первом туре.

Первые десять минут команды в основном боролись в центре поля, пытаясь захватить контроль над мячом. Первый удар в створ ворот грозненцев нападающий «Урала» Владимир Ильин нанес лишь на 12-ой минуте.

На 21-ой минуте после розыгрыша углового полузащитник «Ахмата» Антон Швец пробил в створ ворот екатеринбургской команды, но под мяч почти на линии ворот бросился Андрей Егорычев. Еще через 15 минут после подачи с правого фланга, находясь в штрафной, пробил мимо ворот соперника нападающий «Урала» Андрей Панюков.

В концовке первого тайма екатеринбуржцы завладели инициативой. В начале с левого края штрафной опасно пробил Владимир Ильин, но гостей спас вратарь Евгений Городов. Через две минуты польский полузащитник «Урала» Рафал Аугустыняк попал в перекладину. В добавленное время уральцы дожали соперника. После подачи с углового Ильин замкнул пас Аугустыняка точным ударом головой в створ ворот. 1:0.

На 58-ой минуте второго тайма хозяева удвоили преимущество, поймав соперника на контратаке. Вратарь грозненцев Евгений Городилов сумел парировать мяч Андрея Панюкова, но первым на добивании оказался Отман Эль Кабир, закативший мяч в пустые ворота.

Спустя 10 минут футболисты «Ахмата» упустили шанс сократить отставание. После прострела в штрафную, не попал в пустые ворота «Урала» нападающий гостей Аблайе Мбенге.

Зато хозяева поля своим шансом довести матч до разгрома воспользовались. После многоходовой комбинации с несколькими точными передачами Михаил Меркулов отпасовал мяч через спины защитников грозненцев на Юрия Бавина, который забил третий мяч в ворота гостей. Зрители громко заскандировали: «Молодцы». Заканчивали игру команды под проливным дождем.

Главный тренер «Урал» на послематчевой пресс-конференции традиционно поблагодарил болельщиков за поддержку. «Был тяжелый момент в матче при счете 1:0, когда «Ахмат» мог отыграться. Перетерпели его, играя с очень организованным соперником. Дальше забили второй гол, за ним третий. Сыграли на ноль, это работа всей команды», - отметил Дмитрий Парфенов. «Урал» после двух побед в двух турах вышел в лидеры чемпионата России.

В следующем туре «Урал» сыграет в Москве с «Динамо» 27 июля, а 3 августа в Екатеринбурге встретится с «Ростовом».

Алексей Охлопков