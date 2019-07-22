Кредиты в счет потребления

Микрофинансисты запустили мобильное приложение, позволяющее заемщикам гасить займы за счет кэшбэка за приобретение товаров для повседневных нужд. Авторы идеи считают, что это поможет улучшить платежеспособность клиентов и снизить их долговую нагрузку. Впрочем, эксперты отмечают, что подобный сервис подошел бы клиентам банков в крупных городах, а у людей с небольшими доходами может спровоцировать дополнительный рост закредитованности.

О том, что микрокредитная компания (МКК) «Гульден» совместно с сервисом «Скрепка» реализовала проект по погашению займов за счет получаемого заемщиками кэшбэка от купленных товаров повседневного спроса, рассказали “Ъ” участники рынка. Заемщику предлагается скачать мобильное приложение, покупать размещенные в нем товары и после сканирования чека получать кэшбэк, который пойдет на погашение долга. Погашение займа может производиться за счет покупок не только заемщика, но также его семьи и друзей.

Как пояснил “Ъ” гендиректор МКК «Гульден» Евгений Елизаров, проект запущен две недели назад, к «Скрепке» уже подключились 35% из числа заемщиков компании, не менее 75% из них сканируют чеки и получают кэшбэк. Абсолютные числа в компании назвать отказались. «Использование приложения позволит снизить долговую нагрузку на должника без дополнительных расходов,— поясняет господин Елизаров.— Планируемая сумма поступлений в "Гульден" от одного заемщика в месяц за счет кэшбэка — 500 руб., если подключить семью из четырех человек, то она составит 2 тыс. руб., что при микрозаймах достаточно существенная сумма». Средний чек займа в компании «Гульден» составляет 15 тыс. руб. на полгода. По словам Евгения Елизарова, сейчас к сервису подключено около 40 производителей, кэшбэк можно получить более чем на сто товаров, средний кэшбэк составляет от 5% до 50% в зависимости от товара и производителя. Однако корреспонденту “Ъ” удалось обнаружить в приложении максимальный кэшбэк 17%.

Приложение доступно для Аndroid, из кредиторов к «Скрепке» подключена только МКК «Гульден», однако ведутся переговоры и с другими. Глава одного из крупнейших на рынке коллекторских агентств НАО «Первое коллекторское бюро» Павел Михмель сообщил, что там рассматривают возможность подключения к сервису: «Решение о целесообразности подключения будет принято по результатам "пилота". В принципе это может быть интересно для наших клиентов, поскольку они смогут посредством кэшбэка гасить свою задолженность, не прилагая каких-то дополнительных усилий».

Участники рынка отмечают, что сервис может быть интересен для заемщиков при его грамотном развитии. «Такой способ погашения займов выглядит привлекательно и может быть востребован,— говорит директор по развитию бизнеса и стратегическому планированию ГК Eqvanta Екатерина Загитова.— Для нас, как федеральной компании, также важен ассортимент партнеров, услугами которых может воспользоваться клиент для получения кэшбэка». По словам председателя совета СРО «Мир» Эльмана Мехтиева, чтобы оценить реальную ценность подобного сервиса, необходимо подождать хотя бы полгода: «Пока говорить о перспективах рано, хотя потенциал у проекта при правильном его позиционировании есть».

Однако, уточняют эксперты, такой способ погашения задолженности целесообразен в первую очередь для достаточно обеспеченных заемщиков банков. «Граждане идут в МФО потому, что не могут взять кредит в банке. Заемщики, оформляющие займы до зарплаты, одалживают, как правило, на экстренные нужды или чтобы дотянуть до получки,— говорит руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.— Они стараются сокращать свои расходы и запасаются там, где дешевле: в несетевых магазинах, на рынках и в мобильных точках». По ее мнению, в каталог такого приложения будут попадать уже известные товары крупных брендов, в стоимость которых заложены рекламные бюджеты. Гражданина убеждают в том, что ему нужно тратить, чтобы избавиться от долгов, навязывая иллюзию пользы неразумного потребления, подчеркивает госпожа Лазарева, в перспективе это грозит ростом закредитованности и еще большим количеством личных дефолтов.

Светлана Самусева