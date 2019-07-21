Около 4,5 тыс. человек остались без электроэнергии в Свердловской области

Из-за непогоды около 4,5 тыс. жителей Свердловской области остались без электроснабжения. «Причиной технологических нарушений на объектах электроснабжения в Сысертском городском округе стало прохождение мощного грозового фронта. Основными причинами повреждений стали обрывы проводов»,— сообщили в пресс-службе МРСК Урала.

По данным компании, без электроэнергии остались жители Сысерти, Большого Истока, Патрушей, поселков Западный, Бобровский, а также Ново-Ипатово и Большое Сидельниково. «Аварийно-восстановительные бригады “Свердловэнерго” приступили к работам на поврежденных объектах, выполняются необходимые переключения для запитывания потребителей по резервным схемам электроснабжения. Специалисты задействуют семь дизель-генераторных установок общей мощностью 850 кВт»,— рассказали в энергокомпании.

Напомним, сегодня ГУ МЧС по Свердловской области продлило штормовое предупреждение из-за сильных ливней, града и порывистого ветра до 27 м/с до понедельника. О непогоде в регионе спасатели сообщили в субботу, 20 июля.