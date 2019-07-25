Рестораны переезжают в фуд-холлы

Фуд-холлы перетягивают рестораны с центральных улиц Санкт-Петербурга. Количество открытий в стрит-ритейле сократилось во втором квартале 2019 года.

Весна традиционно является наиболее активным периодом на рынке торговых коридоров: в ожидании высокого туристического сезона помещения активно арендуются как рестораторами, так и fashion-операторами. Однако второй квартал 2019 года отличился необычно низкими показателями: по данным компании JLL, общее количество открытий уменьшилось на 7% по сравнению с первыми тремя месяцами.

Падение спроса наблюдалось среди основных категорий арендаторов — в общепите, fashion и услугах. Стоит отметить, что, в отличие от предыдущих лет, в Петербурге практически перестали открываться магазины сувениров на центральных улицах. Зато появилось сразу несколько специализированных продуктовых магазинов, например мармеладных, что привело к росту числа открытий в этом сегменте. В сегменте общепита, традиционно лидирующем в структуре спроса на основных улицах, за второй квартал открылось лишь 34 заведения, что уступает как значению годичной давности (50 объектов), так и показателю предыдущего квартала (41).

«Рестораторы по-прежнему заинтересованы в запуске новых объектов в Петербурге, однако многие недавние открытия пришлись на фуд-холлы в общественных пространствах, таких как "Голицын Лофт", "Василеостровский рынок", "Севкабель Порт". Модный сегодня в обеих столицах формат фуд-холла привлекает большое количество жителей и гостей города, которые приходят сюда именно для того, чтобы хорошо провести время и поесть. Этот целевой трафик, как и возможность организовать летние террасы и посадку на свежем воздухе, перетягивают спрос рестораторов с центральных улиц,— говорит Александра Камаева, консультант отдела стрит-ритейла компании JLL в Санкт-Петербурге.— Помимо этого, точкой притяжения для них станут и будущие фуд-холлы в торговых центрах — в "Галерее" и "Сити Молле". Стоит отметить, что подобные проекты позволяют протестировать концепции с наименьшими затратами, поэтому они интересны как начинающим рестораторам, так и известным на гастрономической карте города именам».

Несмотря на уменьшение объема открытий, их количество все же превысило число закрытых объектов. Как следствие, доля вакантных помещений за второй квартал уменьшилась с 8% до 7,7%. Исключением стали лишь Невский проспект и Средний проспект В.О. Доля вакантных помещений как на основной части Невского, так и на Старо-Невском достигла максимума за последний год.

«Сразу несколько помещений на Старо-Невском покинули арендаторы ценового сегмента ниже среднего. Предполагаю, что в ряде из них могут появиться люксовые операторы. Однако процесс согласования договоров аренды с такими компаниями достаточно длительный, так как речь идет о долгосрочной аренде помещений с высокими требованиями к отделке и, соответственно, значительными затратами на ремонт. В результате собственники и арендаторы долго обсуждают условия аренды, в частности, размер арендной ставки»,— замечает Владислав Фадеев, руководитель отдела исследований компании JLL в Санкт-Петербурге.

Максимальный уровень ставок аренды на рынке стрит-ритейла Петербурга почти не изменился за второй квартал. «На основной части Невского проспекта ставки сегодня по-прежнему достигают 13 тыс. рублей за квадратный метр в месяц с учетом НДС для стометровых помещений, при этом нижняя граница диапазона на этой магистрали увеличилась на 6%, с 8 до 8,5 тыс. рублей, что также способствовало росту вакантности на основной части Невского проспекта»,— добавляет господин Фадеев.

Денис Кожин

Диапазон ставок аренды на основных торговых улицах Санкт-Петербурга по итогам второго квартала 2019 года Торговый коридор Уровень арендных ставок, руб. за кв. м в месяц (вкл. НДС) Минимум Максимум Невский проспект (основная часть) 8,500 13,000 Старо-Невский проспект 3,000 6,000 Улица Рубинштейна 3,500 6,000 Московский проспект 2,500 6,000 Большая Конюшенная улица 3,000 5,500 Садовая улица 2,500 5,500 Каменноостровский проспект 2,000 5,500 Владимирский проспект 2,500 4,500 Большой проспект П.С. 2,000 4,000 6–7-я линии В.О. 2,500 4,000 Средний проспект В.О. 1,800 4,000

Источник: JLL