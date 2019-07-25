Рестораны переезжают в фуд-холлы

Фуд-холлы перетягивают рестораны с центральных улиц Санкт-Петербурга. Количество открытий в стрит-ритейле сократилось во втором квартале 2019 года.
Весна традиционно является наиболее активным периодом на рынке торговых коридоров: в ожидании высокого туристического сезона помещения активно арендуются как рестораторами, так и fashion-операторами. Однако второй квартал 2019 года отличился необычно низкими показателями: по данным компании JLL, общее количество открытий уменьшилось на 7% по сравнению с первыми тремя месяцами.
Падение спроса наблюдалось среди основных категорий арендаторов — в общепите, fashion и услугах. Стоит отметить, что, в отличие от предыдущих лет, в Петербурге практически перестали открываться магазины сувениров на центральных улицах. Зато появилось сразу несколько специализированных продуктовых магазинов, например мармеладных, что привело к росту числа открытий в этом сегменте. В сегменте общепита, традиционно лидирующем в структуре спроса на основных улицах, за второй квартал открылось лишь 34 заведения, что уступает как значению годичной давности (50 объектов), так и показателю предыдущего квартала (41).
«Рестораторы по-прежнему заинтересованы в запуске новых объектов в Петербурге, однако многие недавние открытия пришлись на фуд-холлы в общественных пространствах, таких как "Голицын Лофт", "Василеостровский рынок", "Севкабель Порт". Модный сегодня в обеих столицах формат фуд-холла привлекает большое количество жителей и гостей города, которые приходят сюда именно для того, чтобы хорошо провести время и поесть. Этот целевой трафик, как и возможность организовать летние террасы и посадку на свежем воздухе, перетягивают спрос рестораторов с центральных улиц,— говорит Александра Камаева, консультант отдела стрит-ритейла компании JLL в Санкт-Петербурге.— Помимо этого, точкой притяжения для них станут и будущие фуд-холлы в торговых центрах — в "Галерее" и "Сити Молле". Стоит отметить, что подобные проекты позволяют протестировать концепции с наименьшими затратами, поэтому они интересны как начинающим рестораторам, так и известным на гастрономической карте города именам».
Несмотря на уменьшение объема открытий, их количество все же превысило число закрытых объектов. Как следствие, доля вакантных помещений за второй квартал уменьшилась с 8% до 7,7%. Исключением стали лишь Невский проспект и Средний проспект В.О. Доля вакантных помещений как на основной части Невского, так и на Старо-Невском достигла максимума за последний год.
«Сразу несколько помещений на Старо-Невском покинули арендаторы ценового сегмента ниже среднего. Предполагаю, что в ряде из них могут появиться люксовые операторы. Однако процесс согласования договоров аренды с такими компаниями достаточно длительный, так как речь идет о долгосрочной аренде помещений с высокими требованиями к отделке и, соответственно, значительными затратами на ремонт. В результате собственники и арендаторы долго обсуждают условия аренды, в частности, размер арендной ставки»,— замечает Владислав Фадеев, руководитель отдела исследований компании JLL в Санкт-Петербурге.
Максимальный уровень ставок аренды на рынке стрит-ритейла Петербурга почти не изменился за второй квартал. «На основной части Невского проспекта ставки сегодня по-прежнему достигают 13 тыс. рублей за квадратный метр в месяц с учетом НДС для стометровых помещений, при этом нижняя граница диапазона на этой магистрали увеличилась на 6%, с 8 до 8,5 тыс. рублей, что также способствовало росту вакантности на основной части Невского проспекта»,— добавляет господин Фадеев.
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Источник: JLL