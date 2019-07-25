Лизинг пробуксовывает без господдержки

Рынок лизинга в 2019 году демонстрирует рост, хотя и не такой же, как в прошлом году. Причина в сокращении господдержки ряда секторов. Впрочем, пока эксперты сохраняют позитивные прогнозы.

По данным агентства РА «Эксперт», совокупный объем нового бизнеса лизинговых компаний в Санкт-Петербурге составил более 122 млрд рублей, в Северо-Западном федеральном округе — более 77 млрд рублей по итогам прошлого года. Ленинградская область и Санкт-Петербург занимают второе место по этому показателю после столичного региона. Официальной статистики по первому кварталу нынешнего года пока нет.

Локомотивы отрасли

Основными локомотивами рынка традиционно выступают автомобили и железнодорожная техника. При этом авиализинг сосредоточен на трех компаниях-лидерах, и новички в этом секторе в ближайшее время не предвидятся.

«Драйвером рынка, на наш взгляд, по-прежнему остается автолизинг, и в этом году данный сектор вновь получил господдержку в виде субсидирования приобретения в лизинг колесной техники отечественного производства. Однако не стоит забывать об инфраструктурных проектах в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, которые обеспечивают продажи специализированной техники»,— говорит Анна Голикова, руководитель филиальной сети ГК «Интерлизинг».

Андрей Волков, руководитель дирекции продуктового развития и взаимоотношений с партнерами компании «Балтийский лизинг», рассказал: «По итогам первого квартала в нашей компании среди самых популярных сегментов первое место занимают легковые авто, второе место — грузовая техника, третье — складское оборудование и погрузчики, четвертое — строительная и дорожно-строительная техника, а замыкает пятерку металлообрабатывающее оборудование».

«В первом квартале 2019 года доля автолизинга по Ленинградской области занимает в нашем портфеле 8%. Она показала рост на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 87% в портфеле приходится на направление авиализинга, оно увеличилось на 8%. Железнодорожный транспорт занимает 5% от общего объема, по сравнению с первым кварталом прошлого года он продемонстрировал впечатляющий рост — почти в три раза. Его основой послужило обновление железнодорожными операторами парка вагонов в связи со вступлением в силу ряда нормативных актов, ограничивающих срок их эксплуатации»,— рассказывает Евгений Татаринов, коммерческий директор компании «ВТБ Лизинг».

Еще один фактор увеличения спроса на подвижной состав — рост добычи и производства угля, нефти, минеральных удобрений и зерна. Эти ресурсы необходимо транспортировать от места производства до конечного потребителя, и железнодорожные перевозки играют здесь ведущую роль.

«Хотим отметить, что в настоящее время в Петербурге обсуждается вопрос модернизации наземного транспорта. Мы считаем это направление перспективным для развития рынка лизинговых услуг. Поэтому надеемся, что городу и перевозчикам удастся договориться о требованиях, предъявляемых к новым автобусам, троллейбусам и трамваям, а затем закрепить их в виде нормативных актов»,— рассказал господин Татаринов.

Аналитики ИК «Фридом Финанс» полагают, что ключевым драйвером лизингового рынка является железнодорожный сегмент. По их подсчетам, за счет активного роста объемов лизинговых сделок с железнодорожной техникой доля данного сегмента на рынке увеличилась с 21 до 26%. «В то же время степень проникновения лизинга в автопродажи легкового транспорта остается неизменной на протяжении последних двух лет и находится на уровне 9%, поскольку основным источником финансирования приобретения автомобиля по-прежнему являются автокредиты, на которые приходится около 50% общих автопродаж. Тем не менее поддержку лизингу легковых автомобилей оказывает развитие райдшеринга и каршеринга в крупных городах, а также расширение таксопарков. Вероятно, сегмент автолизинга увеличится на 5–7% в текущем году».

Елена Смирнова, директор по работе с юридическими лицами «CTRL Лизинг», говорит: «По результатам первого квартала 2019 года наиболее развивающийся сектор в сегменте лизинга легкового автотранспорта — передача в лизинг ТС для такси, каршеринга и для клиентов, осуществляющих грузоперевозки. Рост обусловлен активной деятельностью агрегаторов, среди которых Gett, "Яндекс.Такси", "Ситимобил", "Делимобиль", "Яндекс.Драйв". Увеличение количества потребителей сервиса такси привело к росту спроса на услугу и, как следствие, к потребности расширять количество машин в парках. Кроме того, важно отметить и появление новых игроков в Санкт-Петербурге, среди которых Bolt. Что касается сегмента LCV, то рост продаж в первом полугодии 2019 года был обусловлен действием программы субсидирования коммерческого транспорта. В случае продления программы мы можем ожидать роста продаж в третьем и четвертом кварталах 2019 года».

«Хотим отметить, что в настоящее время в Петербурге обсуждается вопрос и о модернизации наземного транспорта. Мы считаем это направление перспективным для развития рынка лизинговых услуг. Поэтому надеемся, что городу и перевозчикам удастся договориться о требованиях, предъявляемых к новым автобусам, троллейбусам и трамваям, а затем закрепить их в виде нормативных актов»,— рассказал господин Татаринов.

Наиболее активно развиваются компании, работающие по госконтрактам и участвующие в крупных инфраструктурных объектах, таких как, например, реконструкция трассы «Кола». Региональный директор департамента продаж компании Carcade Евгений Курбакин говорит, что специфика инфраструктурных госконтрактов, предусматривающих большой объем инвестиций в проект и специфический график платежей, меняет и требования клиентов. В первую очередь снижается размер авансового платежа и увеличиваются сроки действия договоров лизинга. Сегодня типичным для рынка уже является первый платеж по договору лизинга в размере около 5% от суммы, хотя раньше лизинговые компании не готовы были идти на такие условия. «Сейчас, несмотря на сопутствующие таким условиям риски, многие компании видят перспективы этого сегмента и активно развивают направление автолизинга. Только за последний год два крупнейших банка запустили собственные лизинговые компании»,— указывает эксперт.

Анна Голикова к основным событиям первого квартала относит то, что окончательно прекратила финансирование нового бизнеса компания «ВЭБ-лизинг». «Это повлияло и на распределение объемов между другими игроками, и на обмен кадрами в отрасли. В то же время на рынок вышел новый игрок "Газпромбанк Лизинг", который как раз сформировал команду из бывших сотрудников "ВЭБ-лизинга". Новый игрок специализируется на автолизинге, что, конечно, повлияет на перераспределение долей среди основных участников рынка»,— полагает госпожа Голикова.

К числу основных игроков рынка лизинга по текущему лизинговому портфелю относятся ПАО «ГТЛК» (925 млрд рублей), АО «Сбербанк Лизинг» (609 млрд), АО «ВТБ Лизинг» (575 млрд), АО «ВЭБ-лизинг» (374 млрд) и ПАО «Трансфин-М» (290 млрд).

Андрей Волков констатирует: «Российский рынок лизинга высококонцентрированный: на топ-20 лизинговых компаний из рейтинга, который ежегодно актуализирует аналитическое агентство RAEX, приходится более 80% нового бизнеса. При этом состав топ-10 компаний практически не меняется (мы как раз в этом сегменте — по итогам 2018 года занимаем восьмую строчку списка), топ-20 и топ-30 тоже относительно стабильны по составу компаний. Про новых лидеров говорить сложно, хотя нет ничего невозможного: бывают и взлеты на крупных сделках, и падения — по самым различным причинам. Скорее всего, перемещения игроков рынка в рамках рейтинговой таблицы RAEX будут незначительными».

Замедление

В первом квартале 2019 года наметился целый ряд изменений в части реализации мер господдержки. Важно отметить, что выделенные в начале года Минпромторгом РФ на поддержку спроса на автомобили отечественного производства 4,9 млрд рублей закончились у крупных участников, что привело к некоторому снижению корпоративных продаж транспорта. В частности, по итогам первого квартала 2019 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области продажи автомобилей корпоративным клиентам замедлились по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Самый большой спад (9%) произошел в сегменте грузовой техники против снижения продаж в сегменте легкового и легкого коммерческого транспорта на 0,3%.

Генеральный директор компании «Газпромбанк Лизинг» Максим Агаджанов уверен, что госпрограмма показала себя максимально эффективно для льготного приобретения транспорта на условиях финансовой аренды и востребована со стороны малого и среднего бизнеса. Этому способствуют условия программы: компании получают скидку на авансовый платеж до 12,5% (для МСП) и до 10% (для представителей крупного бизнеса), что в совокупности с ускоренной амортизацией автотранспорта и оптимизацией налогов делает такой способ пополнения или обновления автопарка более привлекательным, в том числе, по сравнению с автокредитованием юридических лиц. Поэтому с 1 июля правительство РФ по просьбе Минпромторга РФ утвердило дополнительный лимит субсидирования автотранспорта на условиях лизинга в размере 4 млрд рублей до конца года. «По нашей предварительной оценке, из расчета средней скидки на автомобиль в размере 350 тыс. рублей на условиях льготного лизингового финансирования клиентам удастся поставить около 11 тыс. легкого коммерческого и грузового транспорта»,— говорит господин Агаджанов.

Впрочем, «Газпромбанк Лизинг», вышедший на рынок Петербурга и Ленобласти осенью 2018 года, и не прекращал лизинговое финансирование по программе «Автопром», поскольку лимит не был исчерпан. По итогам уже второго квартала 2019 года компания показала существенный рост относительно первого квартала 2019 года: на 83% увеличилось количество сделок в сегменте легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта и на 67% — в сегменте грузового транспорта в целом.

Еще одним важным событием в части реализации мер господдержки в первом квартале 2019 года стала приостановка госпрограммы по строительно-дорожной технике Минпромторга РФ на неопределенный период. Совсем недавно, 14 июня, программа была продлена до конца 2019 года в новом «пилотном» виде. Обновленная программа содержит множество новых требований для лизинговых компаний, а для лизингополучателей изменения выглядят следующим образом. «Теперь лизинговые компании будут определять размер субсидирования для каждого клиента в отдельности, не выходя за верхние границы установленных государством ставок: 10% от стоимости спецтехники для европейской части России и 15% для Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, Калининградской области, Крыма и Севастополя»,— рассказывает господин Агаджанов.

Он полагает, что, помимо активно развивающегося лизинга в сегменте железнодорожной отрасли, можно совершенно точно говорить о нарастающем потенциале российской судостроительной отрасли. По итогам первого квартала 2019 года объем нового бизнеса «Газпромбанк Лизинга» достиг рекордной отметки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показав рост более чем в три раза. Портфель при этом увеличился на 48%, до 198 млрд рублей. «Такие результаты стали возможны благодаря тому, что мы реализовали сложную по структуре и реализации сделку в сегменте морских и речных судов на сумму 16 млрд рублей. Этот сегмент для нас является одним из ключевых в развитии и уже во втором квартале мы анонсировали поставку российских судов на подводных крыльях ("Кометы 120М") зарубежным операторам пассажирских линий. В целом мы отмечаем большую заинтересованность иностранцев отечественными судами, что может только положительно сказаться на состоянии российского рынка лизинга»,— рассказал господин Агаджанов.

Несмотря на снижение динамики корпоративных продаж легкового и грузового транспорта, автолизинг является сегодня одним из самых популярных инструментов для клиентов МСБ в рамках обновления и пополнения автопарка. «Скидки, которые лизинговая компания транслирует своим клиентам напрямую от автопроизводителей в совокупности с ускоренной амортизацией и оптимизацией налогообложения, способствуют популяризации и продвижению этого сегмента. По данным "Автостата", доля легковых автомобилей, которые регистрируются на юридические лица, показала рост в полтора раза с 2014 по 2019 год. Этому способствуют стремительно развивающийся каршеринг, рынок такси, а также лизинговое финансирование»,— отмечает господин Агаджанов.

Прогнозы

Ольга Фетищева, заместитель директора направления «Оценка и финансовый консалтинг» группы компаний SRG, прогнозирует: «За 2019 год планируется увеличить рост размера нового бизнеса на 15%, что значительно ниже показателя 2018 года. Лизинговые компании связывают снижение реализации с сокращением объема госсредств на автолизинг. Ведущие лизингодатели решают эту проблему с помощью собственных льготных программ, причем нередко в ущерб части своей маржи. Однако у небольших компаний такой возможности нет, поэтому они выбирают другую тактику: расширение клиентских сервисов, снижение авансов по сделкам».

«Из последних внешних факторов можно отметить возобновление тенденции к снижению ключевой ставки. Появилась определенность по условиям программы субсидирования специальной техники на текущий и следующий год, также выделены дополнительные средства по программе субсидирования колесной техники. Думаю, в ближайшее время эти изменения положительно скажутся на уровне спроса, и мы увидим результаты уже по итогам третьего квартала 2019 года»,— говорит Андрей Волков.

Игорь Борисов, директор филиала СДМ-Банка в Санкт-Петербурге, полагает, что общая экономическая ситуация вынуждает бизнес снижать инвестиционную активность, что приведет к уходу с рынка небольших лизинговых компаний. Идет плавное увеличение доли государственных компаний на рынке лизинга, что приводит к обострению конкуренции и перераспределению клиентов согласно их уровню бизнеса. «Неравные возможности государственных и коммерческих лизинговых компаний вынуждает увеличивать риски, снижать доходность, но при этом заставляет увеличивать качество сервиса»,— рассуждает господин Борисов.

Он указывает на то, что лизинговые компании продолжают активно совершенствовать систему электронного обмена, расширять возможности онлайн-сервисов. «Те, кто не сможет предоставлять качественные онлайн-сервисы, будут сильно сдавать свои позиции, так как клиент предпочтет тех, кто предоставляет максимальное удобство при минимальных временных затратах»,— резюмирует эксперт.

Олег Привалов