«В электроэнергетике должна оставаться конкуренция»

В экономически активных регионах страны на рынке сетевых энергетических компаний должна сохраняться здоровая конкуренция между его игроками. В этом уверен генеральный директор АО «ЛОЭСК» Дмитрий Симонов. В интервью корреспонденту BG Максиму Алданову он рассказал о текущей ситуации в отрасли.

BUSINESS GUIDE: Как была создана ЛОЭСК? Почему было принято решение объединить муниципальные электрические сети Ленобласти?

ДМИТРИЙ СИМОНОВ: После распада СССР и образования новой страны осталось множество электрических сетей, не относящихся к «большой энергетике». В Ленинградской области они находились на балансе муниципальных предприятий, занимавшихся предоставлением коммунальных услуг. К началу 2000-х годов данные сети были почти полностью изношены. Средств на их модернизацию не было. В этом плане очень показателен пример города Кириши, молодежной стройки 60–70-х годов прошлого века. Кабельные сети прокладывались на недостаточной глубине, трансформаторные подстанции строились без серьезных фундаментов. Соответственно, через 30–40 лет линии износились, подстанции начали давать трещины. Еще бы лет пять — и Кириши бы полностью отключились…

С началом 2000-х в стране начала подниматься экономика, стали открываться новые предприятия, строиться жилье. Резко вырос, в том числе в Ленобласти, спрос на новые электромощности. Также возникла потребность реновации сетей. Благодаря инициативе правительства Ленобласти (а именно — на тот момент губернатора региона Валерия Сердюкова) было принято решение консолидировать муниципальные электрические сети путем их приватизации. В 2004 году была создана ЛОЭСК для бесперебойного электроснабжения действующих потребителей и подключения новых. Сначала сети мы получили в краткосрочную аренду, а затем их выкупили в открытом конкурсе. После этого была проведена инвентаризация сетей. После чего была запушена инвестиционная программа, направленная на модернизацию приобретенных нами активов. В настоящее время ЛОЭСК выросла во вторую по величине электросетевую компанию на территории Ленобласти и в одно из крупнейших предприятий коммунальной энергетики в Российской Федерации.

BG: На ваш взгляд, сейчас можно было бы повторить такой старт бизнеса?

Д. С.: Думаю, что нет. В настоящее время при отсутствии либеральности экономики проделать такое уже почти невозможно. Мы успели попасть в то золотое время, когда были потребность и возможности реализовывать как можно больше частных и государственно-частных проектов в энергетической отрасли.

BG: Каких показателей ЛОЭСК достигла на текущий момент?

Д. С.: Прежде всего мы существенно снизили долю изношенных сетей. На момент начала нашей деятельности она составляла 85%. Сейчас, благодаря модернизации старых и строительству новых сетей, данный показатель стал ниже 60%. Объем ежегодной инвестиционной программы в последние годы составляет 3–3,5 млрд рублей. Начинали же мы с 300 млн рублей.

Объем передачи электроэнергии компанией за пятнадцать лет увеличился с 2,1 млрд кВт•ч в год до 3,3 млрд кВт•ч. Это свидетельствует о том, что объемы потребления электроэнергии в наших сетях растут, а в Ленобласти появляются новые жилые объекты, организации. Только в прошлом году было подключено свыше 5 тыс. потребителей. Выручка от оказанной услуги технологического присоединения составила 3,2 млрд рублей.

BG: Как строится партнерство с правительством Ленобласти?

Д. С.: С правительством региона у нас выстроено здоровое сотрудничество. Тем более что региональное правительство входит в состав акционеров компании. В плотной связке с представителями органов власти мы работаем ежедневно и, считаю, весьма продуктивно. Отмечу, что из бюджета Ленобласти мы на реализацию своей программы по приобретению электросетевого имущества при создании компании не привлекали ни копейки. Кстати, мы ежегодно платим очень серьезные дивиденды в казну региона — сотни миллионов рублей.

BG: ЛОЭСК активно выступает с рядом отраслевых предложений. Можете ли рассказать о них поподробнее?

Д. С.: Мы действительно занимаем активную позицию в решении отраслевых вопросов. В том числе и на законодательном уровне. ЛОЭСК регулярно принимает участие в заседания комитета Государственной думы по энергетике, где отстаивает свои инициативы и предлагает эффективные решения по дальнейшему развитию отрасли. Очень часто они отличаются от тех, с которыми выступают федеральные чиновники.

В частности, мы выходили с предложениями о законодательном обеспечении долгосрочного эталонного тарифного регулирования, четком определении методики таких расчетов. Неоднократно поднимали вопрос о бесхозных сетях. На некоторых из них «висят» населенные пункты, а значит, есть необходимость законодательного вовлечения их в хозяйственный оборот.

Также важный вопрос, требующий разрешения, связан со льготным техприсоединением. Некоторые потребители злоупотребляют этим. Превращают возможности, которые предоставляет льгота, в свой бизнес. Такого быть не должно. Необходимо ограничить возможности льготного присоединения в количестве и сроках.

BG: Как вы оцениваете ситуацию в отрасли в целом?

Д. С.: Все далеко не однозначно. Как я уже сказал, есть необходимость решить ряд важных проблем. Принято почему-то считать, что у энергетиков много денег. Это совершенно не так. В особенности это касается негосударственных компаний, где каждый рубль на счету. Тем более что в некоторых регионах сейчас наблюдается спад строительства, от объемов которого сильно зависят сетевые энергетические компании. Также неверна позиция, что за передачу электроэнергии население платит сетевым организациям большие деньги. Все тарифы населению дотируются: государство сдерживает рост тарифов для населения, перераспределяя нагрузку между остальными потребителями.

BG: Неоднократно «Россети» высказывались об идеи покупке вашей компании. Как вы относитесь к такой возможной консолидации?

Д. С.: Это и простой, и сложный вопрос одновременно. Покупка компании другой компанией — это консолидация рынка. Мы сами в свое время этим занимались. Однако сейчас в регионах, где активно реализуются инвестиционные отраслевые энергопрограммы, к которым относится и Ленобласть, такая консолидация уже не нужна. Должна быть конкуренция. У потребителей возникает возможность выбрать ту или иную сетевую компанию, а та, в свою очередь, будет готова снижать издержки в борьбе за клиента. Возникает здоровая конкуренция, которая идет во благо как для рынка, так и для региона. Зачем же отказываться от здоровой конкуренции?

BG: Как происходит в компании цифровизация сетей? Какие другие новые технологии задействуете в работе?

Д. С.: Цифровизацией сетей мы занимаемся уже семь-восемь лет, начав еще до того, как применение данной технологии стало всеобщим трендом. Все наши новые подстанции мощностью 35–110 кВ уже оснащены телемеханикой и управляются дистанционно. Также все новые блочные подстанции 10/04 идут с цифровой начинкой. Благодаря данной технологии существенно сократилось количество аварийных отключений. При этом мы не забываем и о людях. В удаленных районах у нас по-прежнему работает определенное количество людей, бригад которые в случае серьезного ЧП могут оперативно провести ремонтные работы. Цифровизация, безусловно, нужна, но и от сотрудников, работающих на объектах, мы не собираемся отказаться. Цифровизация должна быть разумной и с человеческим лицом!

BG: Какие задачи ЛОЭСК ставит перед собой на ближайшее время?

Д. С.: Они достаточно простые. Мы по-прежнему будем продолжать работу по модернизации сетей, заниматься строительством новых, наращивать количество новых потребителей. Так же, как и ранее, нас интересует консолидация сетей — теперь уже на территории двух регионов: Ленобласти и Петербурга. И мы будем прикладывать к реализации данной цели все свои силы.