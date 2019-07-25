Моторный сдвиг

Рынок страхования Санкт-Петербурга и Ленинградской области растет быстрее общероссийского. Пересмотр тарифов способствует увлечению премий по ОСАГО, сборы по которому выросли на 32%. Ипотечное страхование, быстро набиравшее темпы в последние годы за счет кредитного бума, напротив, идет на спад.

Страховые премии в Санкт-Петербурге и Ленобласти по итогам первого квартала формально выросли в 2,1 раза, до 47,2 млрд рублей, тогда как в целом по России в целом рост составил символические 0,3%. Такая динамика была связана с тем, что один из крупнейших страховщиков рынка — компания «Согаз» — перенес учет своего корпоративного портфеля с премией около 22 млрд рублей из головного офиса в Москве в петербургский филиал. Но даже без учета этого «бухгалтерского» увеличения рост рынка Петербурга и области явно обогнал общероссийский: рынок «нежизни» вырос примерно на 16%, оценивают эксперты компании «Согласие».

Отдельная статистика по Ленинградской области подвержена сильным искажениям, поскольку часть страховщиков отражает сборы в статистике Петербурга. Именно поэтому при анализе рынка эти два региона, как правило, объединяют. По данным ЦБ, сборы по Ленинградской области за первый квартал 2019 года выросли на 12,6%, до 1,2 млрд рублей. Это всего 3% от суммарного рынка.

В целом по Северо-Западу страховой рынок в первом квартале 2019 года вырос на 73,9%, до 58,1 млрд рублей, освидетельствуют данные ЦБ РФ. Значительную динамику продемонстрировали ДМС, где сборы увеличились в 3,5 раза, страхование от несчастных случаев (рост на 43,8%), страхование имущества юридических лиц (рост на 43%) и финансовые риски (рост на 46,6%). Также неплохую динамику показали сегмент ОПО с ростом сборов на 25,3%, страхование грузов (+18,8%), ОСАГО (+9,3%) и имущество физических лиц (+6,2%).

Данными за первое полугодие рынок пока не обладает, и с учетом переноса корпоративного портфеля «Согазом» предсказать динамику тем более непросто, отмечают эксперты. «Сложно прогнозировать изменение рынка: как правило, данные, анализируемые за подобный отрезок времени, не отражают всей ситуации на рынке страхования. К примеру, на первое полугодие приходится значительная часть перезаключений и продлений договоров по корпоративным видам. Кроме того, урегулирование многих убытков как в рознице, так и в корпоративных видах, растянуто по времени»,— говорит Владимир Храбрых, директор филиала «Ингосстраха» в Санкт-Петербурге.

ОСАГО остается драйвером

Основную долю рынка Петербурга и области сегодня занимает автокаско — 34% розничного рынка. Однако премии в этом сегменте по итогам первого квартала снизились на 4,1%. На текущий момент сегмент явно находится в стагнации, считает господин Храбрых. Этот процесс продолжается в течение нескольких лет, только в 2018 году он показал слабоположительную динамику на фоне роста продаж новых авто. Основные причины — снижение доходов населения и падение продаж автомобилей, уменьшение проникновения полного каско с переходом на франшизные и усеченные продукты, улучшение ситуации с аварийностью на дорогах общего пользования, отмечает господин Храбрых.

Каско, тем не менее, остается основной линией бизнеса для страховщиков Санкт-Петербурга, обращает внимание Юрий Мирзабеков, директор петербургского филиала САО «Эрго». Он отмечает, что, по данным «Автостата», за пять месяцев 2019 года на покупку новых легковых автомобилей россияне потратили на 8% больше, чем за тот же период прошлого года, и количество продаваемых страховых полисов растет. С другой стороны, рост доли продуктов с франшизой существенно давит на снижение средней стоимости полиса — это общая для России тенденция, согласен эксперт. Таким образом, при росте количества оформляемых договоров каско (+4% по итогам первого квартала) объем рынка остается на уровне аналогичного периода прошлого года из-за снижения средней премии (минус 6%).

Зато ОСАГО по итогам квартала выросло сразу на 21,3% и достигло 32% от общих премий. По темпам роста этого вида Петербург даже вошел в топ-15 регионов страны. Вероятно, это произошло, в том числе, за счет пересмотра тарифа несколькими компаниями, считает Ольга Захарченко, руководитель Северо-Западного дивизиона СК «Ренессанс-страхование». Расширение тарифного коридора в январе 2019 года привело к снижению тарифов в среднем по стране. Кроме того, в апреле был пересмотрен порядок присвоения коэффициента бонус-малус, когда за водителями был закреплен один, самый низкий коэффициент, добавляет госпожа Захарченко.

«Для страховщиков Ленинградской области ОСАГО по-прежнему останется основным драйвером сборов. При этом тариф будет незначительно корректироваться в зависимости от показателей убыточности региона»,— добавляет господин Мирзабеков.

Ипотека снижает влияние

Среди других драйверов роста: страхование финансовых рисков (4% в структуре сборов) — рост на 37,3%, страхование от несчастного случая НС (доля 13%) — на 32% и ДМС (доля 7%) — на 23,5%. Правда, стоит уточнить, что рост сборов по ДМС и НС произошел в связи с увеличением премий у лидирующего в Петербурге «Согаза».

Ипотечное страхование, в связи с замедлением объемов выдачи ипотеки, постепенно снижает свое влияние, однако продолжает вносить значительный вклад в динамику рынка, отмечает Владимир Храбрых. Выдачи ипотечных кредитов в этом году стремительно падают. В мае, как сообщил ЦБ, количество кредитов в целом по России сократилось сразу на 31%. В Петербурге спад объемов выдач ипотеки в мае составил 14%. Розничное страхование жизни при этом сократилось в первом квартале на 7,4%, что произошло и из-за падения продаж через банки, отмечают в «Согласии».

Премии по страхованию имущества физлиц в Петербурге и Ленобласти в первом квартале приросли на 9%. Этот сегмент является основой розничного рынка, считает господин Храбрых. Факторы, влияющие на его развитие: эффект «низкой базы» и слабого проникновения страхования жилья, популяризация и развитие «коробочных продуктов», обеспечивающих доступность для населения, постепенный рост страховой культуры. По оценкам экспертов «Согласия», в Санкт-Петербурге и Ленинградской области застраховано около 12% жилья (53% домов и 7% квартир).

Юрий Мирзабеков ожидает, что объем премий рынка имущественного страхования Санкт-Петербурга и Ленинградской области по итогам первого полугодия 2019 года сохранится на уровне 2018 года с незначительным приростом в Ленинградской области (+6% по итогам первого квартала 2019 года).

Жизнь идет под откос

Одной из тенденций 2019 года стало сокращение премии по страхованию жизни, в первую очередь — за счет инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), которое продемонстрировало наибольшие темпы падения. По данным Всероссийского союза страховщиков, общий объем премий по итогам первого квартала 2019 года в целом по стране снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,5%, а сборы по ИСЖ упали на 26,1%.

В Санкт-Петербурге и Ленобласти сборы по страхованию жизни сократились почти на 9%, отмечает Алексей Кривошеев, директор по методологии продуктов СК «Росгосстрах Жизнь». До 80% сборов в регионе приходится на инвестиционное страхование жизни. Топовые игроки этого рынка — общефедеральные страховщики, причем почти те же, что являются лидерами и на рынке страхования жизни в целом. Таким образом, отрицательной динамики регион не избежал. Среди основных факторов падения Алексей Кривошеев называет рост колебаний на финансовом рынке в 2018 году, негативный информационный фон вокруг ИСЖ, усиление регулирования со стороны ЦБ, а также появление на рынке товаров-субститутов от управляющих компаний и брокеров и переориентация банковских работников на новые продукты. К позитивным моментам можно отнести значительный рост объемов накопительного страхования жизни. Размер сборов по НСЖ по сравнению с первым кварталом 2018 увеличился на 34,1%, добавляет господин Кривошеев.

Все вышеописанные тенденции окажут влияние и на результаты полугодия. Как отмечают эксперты «Согласия», формально на страховом рынке ожидается значительный рост всего рынка на 50–60%, до 74–76 млрд рублей за счет бухгалтерского перераспределения премии по корпоративному бизнесу «Согаза» и более чем скромный рост розницы — на 4–5%, до 32 млрд рублей. При этом продолжится сокращение страхования жизни и автокаско, рост же будет обеспечиваться преимущественно обязательными (ОСАГО) и вмененными (кредитный НС и финансовые риски) видами страхования.

«Мы надеемся на серьезный рост добровольного медицинского страхования физлиц, в том числе за счет наших новых цифровых продуктов, новых "коробочных" решений по ДМС для физлиц»,— отмечает Ольга Захарченко.

Прогнозный коридор для развития рынка — 7–11%, более точные данные можно будет называть во второй половине года, оценивает господин Храбрых. «Многое будет зависеть от ситуации на рынке ОСАГО: данный сегмент оказывает значительное влияние на розничный бизнес страховых компаний. А в условиях реализации проекта либерализации необходимы пристальное внимание к его изменениям и оперативная коррекция стратегии»,— добавляет он.

Любовь Викторова