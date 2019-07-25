Нездоровый рост

Центробанк обеспокоен ростом рынка потребкредитования в России, темпы которого впервые за шесть лет обогнали ипотеку. Только за апрель банки выдали потребительских займов более чем на 270 млрд рублей. Это говорит не о потребительском буме, а о снижении доходов и попытках удержаться на привычном уровне потребления, считают эксперты.

Впервые с 2013 года портфель потребительских кредитов в российских банках по темпам роста обогнал ипотечное кредитование, следует из доклада Центробанка о денежно-кредитной политике. В документе подчеркивается, что за апрель текущего года доля потребительского кредитования увеличилась на 25,2% в годовом выражении, а ипотечного кредитования — на 23,5%. Месяцем ранее темпы роста были на одном уровне. Только за апрель россиянам были выданы потребительские займы более чем на 270 млрд рублей. Их средний размер достиг рекордного уровня — 207 тыс. рублей.

Это негативная тенденция, которая отражает, что повышение зарплат в экономике происходит в отрыве от роста потребления товаров длительного пользования и динамики инвестиций, отмечает Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс». В сущности, рост зарплат ранее «разогнал» краткосрочный спекулятивный сектор потребкредитования, а сектор ипотеки продолжил начавшийся еще в конце прошлого года спад, сформированный на фоне роста ускорения инфляции, повышения ипотечных ставок, роста «плохих» долгов в смежных с ипотечным секторах банковского кредитования, считает эксперт.

«Наши сограждане вынуждены брать кредиты из-за необходимости элементарно выживать. Причем значительная часть населения чрезвычайно закредитована и вынуждена брать все новые займы просто для того, чтобы погасить уже имеющиеся»,— отмечает Алексей Коренев, аналитик ГК «Финам».

По состоянию на май 2019 года 42% населения имеет по два и более кредитных договоров одновременно, 18,3% — по три и более договора, 8% вынуждены обслуживать четыре и более кредитов, приводит данные эксперт. В сегменте микрофинансирования один заем имеет лишь 39% заемщиков, притом, что 38,5% россиян вынуждены тянуть на себе три и более кредита. Нередки случаи, когда на одного клиента оформлено одновременно более полусотни активных кредитных договоров.

В среднем по стране в мае 2019 года в кредитных учреждениях на одного клиента приходилось 1,74 договора займа, в МФО, соответственно, 1,43 договора займа, а одновременно в банках и МФО — 3,96 договора займа. При этом большая часть потребительских кредитов приходится на домохозяйства, вынужденные тратить на их обслуживание более 40% своего дохода, что является критическим уровнем, добавляет Алексей Коренев. Кстати, о том, что ЦБ должен обратить внимание на рост закредитованности россиян, в июне во время «Прямой линии» заявлял президент РФ Владимир Путин. По его словам, выплаты по кредитам сейчас достигают 40% от зарплаты граждан.

Потребкредиты vs. ипотека

Рост потребительского кредитования действительно можно назвать заметным: за первые пять месяцев 2019 года объем выданных кредитов по Северо-Западному федеральному округу увеличился на 30% относительно аналогичного периода прошлого года и превысил 80 млрд рублей. Более 30% выданных кредитов приходится на Санкт-Петербург, отмечает директора головного отделения Сбербанка по Санкт-Петербургу Сергей Фикс. Однако он не считает, что эти цифры должны провоцировать опасения или панику. «Рынок кредитования адекватно реагирует на экономическую ситуацию в стране, и здесь мы видим позитивные тренды»,— говорит господин Фикс.

Что касается ипотеки, то 2018 год стал абсолютным лидером по показателям. Заметный рост ставок в конце прошлого года и ожидаемый переход на эскроу-счета привели к досрочной реализации части спроса текущего года, продолжает Сергей Фикс. Логично, что в начале 2019 года наблюдается некоторое снижение спроса, впрочем, во втором полугодии банкир снова ждет роста в данном сегменте, в том числе за счет снижения ставок и мер государственной поддержки.

По данным ООО «Первое ипотечное агентство», в январе рост ипотеки в Петербурге превышал 30%, в феврале снизился до 24%, в марте снижение продолжилось до 14%, а в апреле до 11%. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в мае российские банки сократили выдачи кредитов на 31% (на основе информации от 600 кредиторов, передающих данные).

«Ситуация на рынке потребительского и ипотечного кредитования отражает тенденции последних лет. К сожалению, реальные доходы населения снижаются уже в течение пять лет. Рост объемов ипотеки связан исключительно со снижением ставок и плавным замещением ипотекой покупок, которые раньше россияне совершали за деньги. А рост потребительского кредитования, несмотря на все усилия ЦБ по сдерживанию, говорит о том, что люди все большими темпами берут кредиты на обеспечение бытовых, не жилищных, потребностей»,— говорит Максим Ельцов, генеральный директор Первого ипотечного агентства.

Двузначный рост кредитования в принципе невысок для российской экономики, считает Александр Осин. Низкими, аномальными для уровня монетизации экономики РФ являются как раз текущие уровни прироста номинального ВВП и инфляции. Эти показатели как раз и вызывают рост «просрочки» в экономике, поскольку двузначные ставки по кредитам банков крайне сложно рефинансировать в условиях роста потребления на 5%-10%.

По данным ЦБ, задолженность по необеспеченным потребительским кредитам, составлявшая на 1 мая текущего года 7,9 трлн рублей, за 12 месяцев выросла на 25,3%. Предварительные данные указывают на снижение годового темпа роста до 25,1% на 1 июня, говорит Александр Осин. По оценкам ОКБ, доля потребкредитов, просроченных на 90 дней и более, снизилась с 18,4% в мае 2018 года до 17,5% в этом году, на кредиты наличными, потребкредиты, приходится чуть менее половины всей просроченной задолженности. «Как видим, этот показатель в годовом исчислении не растет, но, исходя из сказанного выше, это не значит, что ситуация в кредитной сфере не подвержена значимым рискам»,— добавляет господин Осин.

Экономике грозит шок

Потребительское кредитование остается наиболее прибыльным бизнесом для банков — стабильная генерация капитала позволяет покрыть даже повышение с 1 апреля надбавок к коэффициентам риска. К тому же банки стремятся извлечь максимальную выгоду из текущей ситуации в ожидании дальнейшего ужесточения регулирования с октября 2019 года, обращает внимание Михаил Доронкин, руководитель направления банковских рейтингов рейтингового агентства НКР.

При этом рост выдач мог быть вполне поддержан как за счет удлинения сроков кредитования (о чем косвенно свидетельствует рост средней суммы кредита до исторического максимума) и, как следствие, снижения нагрузки на заемщика, так и путем предложения более низких ставок: на кредиты со ставками ниже 10% надбавки пока что не распространяются, а ситуация со стоимостью фондирования для банков с начала года улучшилась, считает господин Доронкин.

14 июня Банк России уже понизил ставку с 7,75 до 7,50%, и не исключено, что до конца текущего года состоится еще как минимум одно понижение, что неизбежно повлечет за собой снижение ставок по кредитам и у самих банков, добавляет Алексей Коренев. Однако он считает, что постепенно темпы выдачи потребительских кредитов все же начнут снижаться. На это должны, с одной стороны, повлиять регуляторные меры ЦБ, однако с другой стороны, возможности населения увеличивать свою долговую нагрузку из-за снижающегося уровня доходов будут исчерпаны. «На каком-то этапе именно падение реальных располагаемых доходов населения вынуждало многих для поддержания привычного уровня жизни брать по несколько кредитов, а затем перекредитовываться, чтобы погасить предыдущие займы, но, видимо, пик этого явления пройден и отсутствие средств у россиян вынудит их активнее затягивать пояса, а не набирать новые кредиты»,— говорит господин Коренев.

В текущих условиях в случае спада спроса на внешних рынках российская экономика получит шок, сила которого будет зависеть от динамики развития ситуации на внешних рынках, предостерегает Александр Осин. Достаточность капитала российской банковской системы в мае 2019 года составляла 12,2% по сравнению с 13,1% в январе 2017 года и 20,9% в январе 2010 года. «Исходя из статистики достаточности капитала, российская банковская система сейчас готова к стрессам не лучше, чем перед началом финансового кризиса 2008 года»,— добавляет эксперт. Он полагает, что для формирования защитных механизмов на кредитном рынке необходимым представляется формирование стратегии по докапитализации банков, ремонетизации экономики и, возможно, также разработке мер по ограничению волатильности на валютном и долговом рынке в периоды финансовой нестабильности.

Любовь Викторова