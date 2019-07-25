Отходы для доходов

«Мусорная» реформа стартовала в Ленобласти с апреля этого года, однако пока жители некоторых районов заметили только одно связанное с ней изменение — рост тарифов на вывоз мусора, наблюдающийся и в других регионах. В качестве главных целей реформы декларируются переработка и вторичное использование отходов, на что сегодня приходится не больше 5% от общего объема мусора. Эксперты BG уверены, что заработать на переработке отходов в России можно, но до уровня рентабельности других стран нам еще далеко.

С начала 2019 года в большинстве российских регионов начала действовать так называемая мусорная реформа, согласно которой за вывоз, транспортировку, обработку и хранение отходов отвечают выбранные по конкурсу региональные операторы. В 78-м регионе им стала Управляющая компания по обращению с отходами в Ленобласти (УКООЛО), получившая весной 2018 года десятилетний контракт на 25 млрд рублей.

Переход на новую систему обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО) обусловлен двумя факторами, объясняет директор группы операционных рисков и устойчивого развития КПМГ в России и СНГ Иван Барсола. Во-первых, сужающаяся ресурсная база и ухудшающаяся экономическая ситуация заставили обратить внимание игроков на большой потенциальный рынок, который ранее не входил в число приоритетных. Во-вторых, тематика здоровья и качества окружающей среды стала более актуальный для населения и со временем получила протестный потенциал.

Однако пока жители районов Ленобласти, в которых стартовала «мусорная» реформа, смогли оценить только рост стоимости услуги по обращению с ТБО. Например, ранее тариф на вывоз мусора в Приозерском районе составлял 5,5 рубля за квадратный метр жилплощади и от 158 до 172 рублей за домовладение. Теперь цена возросла до 5,99 рубля и 354,1 рубля соответственно. В среднем услуги за вывоз мусора в России подорожали уже на 15–20%, отмечает директор по маркетингу ОП «Европласт» Наталья Селезнева.

По мнению младшего аналитика ИК «Фридом Финанс» Александры Овчинниковой, перед тем как повысить тариф, в регионах надо было создать необходимую инфраструктуру, включающую в себя систему сортировки ТБО и специализированные полигоны. «Но на практике все происходит иначе: появляются региональные операторы, и на этом изменения заканчиваются, а тариф растет»,— сетует госпожа Овчинникова.

С оглядкой на соседей

Генеральный директор УКООЛО Николай Хасиев объясняет, что основные задачи реформы в сфере обращения с ТБО в России повторяют известный экологический лозунг «The three R’s» («Три принципа обращения с отходами»): reduce (сокращай потребление товаров), reuse (используй товары повторно), recycle (перерабатывай отходы).

Пока ситуация с утилизацией мусора в России весьма плачевна: переработке подлежит только 4–5% отходов, приводит данные владелец группы компаний «БС Энерго» Михаил Замарин. По итогам проведенного Росприроднадзором анализа включенных в государственный реестр объектов размещения отходов, полигоны Ленобласти загружены уже на 95%. Регион входит в пятерку субъектов РФ с почти полностью исчерпавшими свою проектную вместимость мусорными полигонами. Отчасти это связано с тем, что большая часть мусора в регион поступает из Петербурга. Так, ежегодно город производит 1,8 млн тонн отходов, 1 млн тонн из которых свозится в область. В Ленобласти этот показатель составляет 711 тыс. тонн.

В вопросах утилизации мусора большинство экспертов BG призывает обратить внимание на опыт стран Европейского союза. Лидером в этом вопросе является Швеция, где перерабатывается 99% отходов. Большую часть отходов шведы перерабатывают или сжигают для производства энергии. Лишь малая часть от общего количества мусора отправляется на полигоны — 0,8%. В стране давно функционирует система раздельного сбора мусора, а также введен механизм залоговой стоимости упаковки. Его суть заключается в том, что в цену продукта закладывается депозит, который возвращается покупателю, если он сдает пустую тару. Введение залоговой стоимости упаковки в России обсуждается уже несколько лет.

Генеральный директор AXE Machinery Сергей Яруллин уверен, что одна из лучших в мире систем обращения с мусором функционирует в Германии. «В этой стране переработка мусора стала прибыльным частным бизнесом. Здесь все продумано: временное хранение, сбор, сортировка и утилизация. Значительную часть железа немцы "добывают" из отходов»,— рассказал господин Яруллин. К передовым странам по утилизации отходов он также отнес Японию, где захоронению подлежит всего 5% бытового мусора. Здесь 70% отходов сжигается на заводах, которые почти не выделяют вредные вещества. Еще один популярный тип утилизации мусора в Японии — искусственные острова, на которых появляются новые городские районы.

Намного хуже обстоит ситуация в США, где на полигоны отправляется 50% мусора, 15–20% сжигается и лишь 30–35% вторично перерабатывается, добавляет господин Замарин. Здесь мусорный бизнес считается крайне прибыльным и его общий годовой оборот оценивается в $50 млрд.

Что касается ближайшего соседа Ленобласти — Финляндии, то за последние 25 лет эта страна в вопросах утилизации мусора шагнула далеко вперед. По данным господина Хасиева, до середины 1990-х годов система обращения с отходами в стране не была эффективно выстроена и на ее территории функционировало около 400 полигонов. По итогам 2017 года 99% мусора в Финляндии было либо переработано для получения вторичного сырья, либо сжигалось для выработки энергии и тепла.

Уйти в переработку

России нет необходимости под кальку повторять опыт стран ЕС, утверждает специалист службы поддержки придомового раздельного сбора отходов экологического движения «Раздельный сбор» Кристина Тайбери. «Пример Швеции, который тиражируется как наиболее успешный, для нас однозначно не подходит. Надо учитывать решение Еврокомиссии о запрете строительства новых мусоросжигательных заводов и выводе из эксплуатации старых и неэффективных»,— добавила ложку дегтя госпожа Тайбери. Об отказе от строительства мусоросжигательных заводов на территории Ленобласти и переходе на «зеленые» технологии неоднократно говорил и губернатор региона Александр Дрозденко.

Наиболее перспективным направлением для Ленобласти эксперты называют примеры европейских стран по переработке и вторичному использованию отходов. Для реализации этой цели к 2021 году все районы региона должны перейти на раздельный сбор мусора. По словам господина Хасиева, уже сейчас ряд полезных фракций (пластик, стекло и прочее) с областных полигонов направляется на вторичное использование. В качестве примера он привел мусоросортировочный комплекс с проектной мощностью 100 тыс. тонн в год в Приозерском районе, запущенный в конце прошлого года. Он позволяет направлять на переработку до 40% от общего объема отходов, поступающего на полигон. В планах УКООЛО — строительство мусороперерабатывающего комплекса в Гатчинском районе мощностью 1 млн тонн в год. Выйти на проектную мощность региональный оператор планирует в конце 2023 года. Завод будет перерабатывать мусор, привезенный из Петербурга.

Заработать на мусоре

Рассуждая о прибыльности бизнеса по переработке мусора, эксперты BG разошлись во мнении. Сергей Яруллин уверен, что сегодня отрасль рециклинга в России вряд ли можно считать рентабельной, особенно это заметно в сравнении с европейскими странами. Наталья Селезнева придерживается другой точки зрения, подчеркивая, что заработать на переработке мусора в РФ можно. Организация собственного предприятия по сбору и утилизации ТБО требует небольших вложений по сравнению с другими видами бизнеса, утверждает она.

«Основной сложностью данного бизнеса является необходимость взаимодействовать с властями и городскими компаниями с целью сбыта готовой продукции, то есть вторсырья. Из-за стремительного роста и падения спроса цены на вторсырье крайне непостоянны, а этот фактор, в свою очередь, непосредственно отражается на уровне доходов»,— перечислил основные риски этого бизнеса Михаил Замарин.

Господин Замарин объясняет, что для открытия сортировочного цеха потребуется примерно 4,5 млн рублей, учитывая аренду помещения, штат рабочих и дорогостоящее оборудование. Для организации пункта приема отходов потребуется небольшое помещение и 50–100 тыс. рублей стартового капитала. Доход предприятия по переработке мусора будет зависеть от типа принимаемых и перерабатываемых отходов, указывает он. Стартовый капитал на открытие бизнеса, по его оценкам, составит 5 млн рублей. Господин Замарин уверен, что, несмотря на подводные камни, мусорная отрасль может стать источником дохода многих предприятий.

Ольга Кантемирова