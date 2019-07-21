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СКР возбудил уголовное дело против бывшего страховщика МВД

Главное следственное управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело против Центрального страхового общества (ЦСО), получившего лицензию на страхование сотрудников МВД, сообщил РБК со ссылкой на письмо следователя в ЦБ. Дело завели из-за отчетности с недостоверными сведениями.

ЦСО получил контракт на 13,7 млрд руб. по страхованию полицейских в 2017 году, но потом лишился его. В апреле 2018 года ЦБ ввел временную администрацию из-за выявленных нарушений и приостановил лицензию. Какие именно нарушения обнаружили, не сообщалось.

В мае 2019 года лицензию отозвали. Временная администрация обнаружила признаки вывода капитала. После оценки размера активов, оказалось, что их недостаточно для уплаты обязательных платежей и исполнения обязательств перед кредиторами. После этого контракт ЦСО по страхованию полицейских передали «ВТБ-Страхованию».

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