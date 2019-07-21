«Мечел» вложит 10 млрд рублей в экологическую программу в Челябинской области

Группа «Мечел», Министерство природы России, Росприроднадзор и правительство Челябинской области подписали четырехстороннее соглашение, предусматривающее сотрудничество в области экологии. Как сообщает пресс-служба компании, по условиям документа, предприятия группы в период до 2024 года должны реализовать комплекс мер, направленных на улучшение экологической ситуации. Под соглашением поставили подписи глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер и гендиректор «Мечела» Олег Коржов.

Согласно документу, инвестиции группы в экологическую программу на предприятиях, располагающихся в Челябинской области, составят около 10 млрд руб., при этом выбросы в атмосферу планируется снизить на 14,2 тыс. т в год. Компания намерена модернизировать все основные участки Челябинского металлургического комбината, на «Мечел-Коксе» перевооружение затронет бензольное отделение в цехе улавливания №1 и коксовый цех №1.

Недавно НИИ «Атмосфера» завершило независимый экологический аудит челябинских предприятий «Мечела». Итоги этого исследования были учтены при реализации программы, отмечают в компании.