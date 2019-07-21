Пермский «Трест №7» вошел в процедуру банкротства

Арбитражный суд Пермского края ввел в отношении строительной компании — ООО «ГСИ — Трест №7» процедуру наблюдения. Временным управляющим назначен Сергей Леваков, член саморегулируемой организации арбитражных управляющих Центрального федерального округа. Эта информация содержится на сайте судебного органа.

Из текста решения первой инстанции следует, что заявления о признании банкротом общества осенью 2018-го — весной 2019 года подали ООО «НСМ Порт Пермь», ООО «Торговый дом Арсенал-Сталь», ООО «Гаранттрансгрупп», ООО «Буматика» — всего более десяти кредиторов. Часть из них затем отказалась от своих требований. В итоге наблюдение введено на основании заявления ООО «ТД „Тракт“», его требования в размере 510,7 тыс. руб. включены в реестр третьей очереди. Вопросы о включении требований еще десяти кредиторов выделены в отдельные производства.

ООО «ГСИ — Трест №7» образовано на базе «Молотовстроя». Предприятие было создано в 1951 году. Специализировалось на строительстве промышленных объектов, в их числе ТЭЦ-9, нефтеперерабатывающий завод ЛУКОЙЛ-ПНОС, газоперерабатывающий завод, завод минеральных удобрений, фабрика Гознак. Головной компанией общества является кипрская Reagoil Finance Limited. Чистая прибыль «Треста №7» за 2017 год составила 828 тыс. руб.

В 2012 году столичный подрядный холдинг — ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» выкупил у структур, близких к депутату пермской гордумы Владимиру Плотникову, пакет акций «Треста» и стал его основным владельцем.