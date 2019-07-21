Владелец «Кофе Сити» пытается продать сеть в розницу

Кофейня сети «Кофе Сити» на ул. Ленина, 98, может сменить собственника. Объявление о продаже бизнеса опубликовано на сайте Avito. Стоимость кофейни площадью 250 кв. м — 5 млн руб. Помещение находится в аренде, возможен выкуп.

Напомним, год назад владелец сети кофеен «Кофе Сити» выставил бизнес на продажу за 70 млн руб. Сеть управлялась ООО «Город кофе», принадлежащим Алексею Старожуку.

По данным «СПАРК-Интерфакс», он все еще владеет активом. В 2017 году ООО показало выручку в 1,3 млн руб. и убыток в 4,7 млн руб. При этом по итогам 2016 года выручка составила 5,6 млн руб., а убыток — 3 млн руб.