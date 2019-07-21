В Иркутской области горят леса на площади более 200 тысяч гектаров

В Иркутской области горят леса общей площадью более 217 тыс. га, сообщило ГУМЧС по региону.

«По состоянию на утро 21 июля на территории Иркутской области действуют 86 лесных пожаров.... Общая площадь горящих лесов составляет 217 тысяч 418 гектаров»,— говорится в сообщении.

Пожары зарегистрированы в Бодайбинском, Жигаловском, Казачинско-Ленском, Катангском, Киренском, Мамско-Чуйском, Ольхонском, Усть-Илимском и Усть-Кутском районах. Режим ЧС действует на всей территории Иркутской области.

Как сообщили в ведомстве, угрозы для населенных пунктов нет, отмечается задымление в нескольких районах. В некоторых районах региона ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.