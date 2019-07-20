«В общей сложности было задержано пять человек»

На проспекте Сахарова прошла акция в поддержку оппозиционных кандидатов в Мосгордуму. По данным организации «Белый счетчик», согласованный митинг посетили чуть более 22 тыс. человек. По данным полиции, 12 тыс. Мосгоризбирком отказался регистрировать ряд кандидатов, среди которых Любовь Соболь, Дмитрий Гудков и Илья Яшин. Участники акции выступали за пересмотр решения. По данным журналистов, в ходе акции были задержаны несколько человек. Однако в Росгвардии опровергли эту информацию. В ведомстве сказали, что двум участникам акции стало плохо, и сотрудники помогли им дойти до машины скорой помощи. После митинга полиции пришлось оттеснять оставшихся демонстрантов в сторону метро, рассказал корреспондент «Ъ FM» Петр Пархоменко — он работал на месте событий.

— В 4 часа дня объявили о том, что митинг завершен. После этого выделенный под акцию участок проспекта Сахарова был полностью заполнен людьми — их было больше 20 тыс. Для того чтобы разойтись такому количеству участников нужно некоторое время, тем более, что в отличие от предыдущих акций, проходивших на проспекте Сахарова, полиция после завершения митинга не открыла выходы в сторону Садового кольца и требовала от участников мероприятия проходить обратно в сторону трех вокзалов и метро «Комсомольская». Когда основная масса митингующих покинула площадь, сало ясно, что небольшая группа демонстрантов, может быть, 100-150 человек с флагами и прочей символикой бессрочного протеста, продолжает оставаться на этом участке, где проходил митинг. И полиция сначала довольно долго через мегафоны, в личных каких-то беседах пыталась добиться от этих людей, чтобы они тоже покинули территорию.

В конце концов полицейским пришлось выстроиться в цепи и просто вытеснить этих людей обратно в сторону «Комсомольской». И в это время я видел задержания двух человек. По некоторым данным, эти люди попытались вместо того, чтобы отправиться в ту сторону, куда требовали пройти полицейские, перелезть через ограждения, после чего и были задержаны.

В остальном акция прошла очень спокойно. Были сообщения о единичных задержаниях. Насколько мне известно, в общей сложности было задержано пять человек. Но при 20 тыс. собравшихся задержание пятерых — это, в общем, совсем не много.

Выступающие в первую очередь выражали свое возмущение действиями избиркомов и властей в целом, говорили о том, что реальных москвичей, желающих принять участие, как-то решить свою судьбу, судьбу города, власти называют несуществующими, бракуют их подписи, отказываются рассматриваться заявления даже после того, как от них лично поступают письма, видеообращения.

Но итогом митинга стал, скажем так, призыв к московским властям и к властям в целом зарегистрировать до следующей субботу всех тех, кто зарегистрирован не было под предлогом брака в собранных подписях.

В противном случае, как было объявлено, следующий протестный митинг состоится в следующую субботу у мэрии Москвы на Тверской улице.

Здесь сегодня были, пожалуй, люди всех возрастов и представители всех социальных групп. Понятно, что традиционно молодежи было больше. Это были люди в возрасте около 30, наверное. Но были и пожилые, люди с ограниченными возможностями — я видел тут не одного и даже не двух демонстрантов в инвалидных колясках.

С интернетом действительно были большие проблемы: связь постоянно прерывалась, пропадала сеть. Но я подозреваю, что это связано с большим скоплением людей и с тем, что вышки сотовых операторов, которые обслуживают эту территорию, просто не справлялись с таким потоком данных.