ММК запустил новую аглофабрику стоимостью 30 млрд рублей

На Магнитогорском металлургическом комбинате в присутствии президента России Владимира Путина введена в строй аглофабрика № 5, аналогов которой нет в стране. Производительность объекта – до 5,5 млн тонн агломерата в год.
Новая аглофабрика ММК оснащена самым современным оборудованием, позволяющим получать высококачественный агломерат, в её работе использованы наилучшие доступные технологии.
«Данный проект позволит существенно сократить негативное воздействие на окружающую среду, – подчеркнул председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников. – Ввод в строй новой аглофабрики гарантирует радикальное повышение экологической безопасности. Это – часть масштабной инвестиционной стратегии ММК, в рамках которой комбинат кардинально обновляет все производства первого передела».
Стоимость контрактного оборудования, поставленного компанией Sinosteel Equipment & Engineering Co., Ltd (КНР), составила 6,7 млрд рублей. Общие капитальные вложения в комплекс аглофабрики, включая строительно-монтажные работы - около30 млрд рублей.
Площадь спекания агломерата у агломашин № 1 и № 2, входящих в состав новой аглофабрики, составляет по 300 квадратных метров на каждую аглоленту, высота слоя аглошихты – 700 миллиметров. Для сравнения: на четвертой аглофабрике, которую с пуском пятой выведут из эксплуатации, площадь спекания составляет 95,4 квадратных метра, высота слоя – 280-290 миллиметров. Содержание мелочи (фракция 0-5 мм) в продукции новой аглофабрики сократится с 10% до 5%. Производительность нового агрегата – 347,2 тонны агломерата в час.
Новая аглофабрика оснащена 19-ю высокоэффективными природоохранными объектами. Каждая агломашина оборудована сероулавливающей установкой и системой рециркуляции аглогазов, что обеспечивает очистку всего объёма отходящих газов. Сероулавливающая установка состоит из двухсекционного электрофильтра (очистка от пыли) и башни абсорбции, использующей известковый раствор (отчистка от сернистых соединений). Сероулавливающие установки обеспечивают очистку до 2,5 млн м3/час аглогазов с эффективностью 99% по пыли и 98% по диоксиду серы. Кроме того, в комплексе природоохранных сооружений фабрики – одиннадцать аспирационных систем с эффективностью очистки более 99%, улавливающих производственную пыль, которая возвращается в производство агломерата. Установка утилизации, в полном объёме перерабатывает образующийся шлам сероулавливающих установок – с получением из него товарного гипса. Система оборотного водоснабжения аглофабрики позволяет осуществлять сбор, отвод и повторное использование сточных вод с промышленной площадки.
Ввод в работу новой аглофабрики позволит вывести из эксплуатации физически и морально устаревшее оборудование агломерационной фабрики № 4. В результате удастся достичь:
При полной загрузке производительность пятой аглофабрики составит 5,5 млн тонн стабилизированного охлажденного агломерата в год, что позволит обеспечить доменный цех ММК высококачественным сырьем и повысить эффективность аглодоменного производства. Благодаря экологическим объектам новой аглофабрики улучшатся условия труда работников агломерационного производства ММК.
Генеральными подрядчиками строительства стали АО «ПО Монтажник», ОАО «Прокатмонтаж», ООО «Строительный комплекс», ООО «Маглин», ООО «ОКС»; генеральным проектировщиком комплекса выступило ОАО «Магнитогорский ГИПРОМЕЗ».