ММК запустил новую аглофабрику стоимостью 30 млрд рублей

На Магнитогорском металлургическом комбинате в присутствии президента России Владимира Путина введена в строй аглофабрика № 5, аналогов которой нет в стране. Производительность объекта – до 5,5 млн тонн агломерата в год.



Новая аглофабрика ММК оснащена самым современным оборудованием, позволяющим получать высококачественный агломерат, в её работе использованы наилучшие доступные технологии.

«Данный проект позволит существенно сократить негативное воздействие на окружающую среду, – подчеркнул председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников. – Ввод в строй новой аглофабрики гарантирует радикальное повышение экологической безопасности. Это – часть масштабной инвестиционной стратегии ММК, в рамках которой комбинат кардинально обновляет все производства первого передела».

Стоимость контрактного оборудования, поставленного компанией Sinosteel Equipment & Engineering Co., Ltd (КНР), составила 6,7 млрд рублей. Общие капитальные вложения в комплекс аглофабрики, включая строительно-монтажные работы - около30 млрд рублей.

Площадь спекания агломерата у агломашин № 1 и № 2, входящих в состав новой аглофабрики, составляет по 300 квадратных метров на каждую аглоленту, высота слоя аглошихты – 700 миллиметров. Для сравнения: на четвертой аглофабрике, которую с пуском пятой выведут из эксплуатации, площадь спекания составляет 95,4 квадратных метра, высота слоя – 280-290 миллиметров. Содержание мелочи (фракция 0-5 мм) в продукции новой аглофабрики сократится с 10% до 5%. Производительность нового агрегата – 347,2 тонны агломерата в час.

Новая аглофабрика оснащена 19-ю высокоэффективными природоохранными объектами. Каждая агломашина оборудована сероулавливающей установкой и системой рециркуляции аглогазов, что обеспечивает очистку всего объёма отходящих газов. Сероулавливающая установка состоит из двухсекционного электрофильтра (очистка от пыли) и башни абсорбции, использующей известковый раствор (отчистка от сернистых соединений). Сероулавливающие установки обеспечивают очистку до 2,5 млн м3/час аглогазов с эффективностью 99% по пыли и 98% по диоксиду серы. Кроме того, в комплексе природоохранных сооружений фабрики – одиннадцать аспирационных систем с эффективностью очистки более 99%, улавливающих производственную пыль, которая возвращается в производство агломерата. Установка утилизации, в полном объёме перерабатывает образующийся шлам сероулавливающих установок – с получением из него товарного гипса. Система оборотного водоснабжения аглофабрики позволяет осуществлять сбор, отвод и повторное использование сточных вод с промышленной площадки.

Ввод в работу новой аглофабрики позволит вывести из эксплуатации физически и морально устаревшее оборудование агломерационной фабрики № 4. В результате удастся достичь:

сокращения выбросов пыли в два раза (на 2,1 тыс. тонн в год), диоксида серы – в четыре раза (на 3,5 тыс. тонн в год), бензапирена – в 16 раз;

сокращения сбросов загрязняющих веществ в оборотную систему водоснабжения на 600 тонн в год;

сокращения размещения в шламохранилище № 2 технологических отходов аглоцеха на 13,75 тыс. тонн в год.

При полной загрузке производительность пятой аглофабрики составит 5,5 млн тонн стабилизированного охлажденного агломерата в год, что позволит обеспечить доменный цех ММК высококачественным сырьем и повысить эффективность аглодоменного производства. Благодаря экологическим объектам новой аглофабрики улучшатся условия труда работников агломерационного производства ММК.