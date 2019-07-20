Задержан мужчина, сообщивший о минировании Шарташского рынка в Екатеринбурге

Сотрудники УФСБ по Свердловской области и полиции задержали мужчину, сообщившего накануне о минировании Шарташского рынка в Екатеринбурге. Как сообщили городскому порталу в региональном УФСБ, 30-летнего мужчину задержали вечером 19 июля. «Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Проверка показала, что он стоит на учете в психиатрической клинике. После этого было принято решение направить мужчину на принудительное лечение»,— рассказали в правоохранительных органах.

Напомним, сообщение о минировании Шарташского рынка поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу города 19 июля. На территории рынка якобы был обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство, горожан с площадки эвакуировали.