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Омская топливная компания оказалась на грани банкротства

Коммерсантъ (Иркутск) от

АО «Омская топливная компания» (ОТК), принадлежащее Омской области, оценивает свое финансовое положение по итогам 2018 года как кризисное. Предприятие оказалось полностью неплатежеспособным и находится на грани банкротства. Об этом говорится в годовом финансовом отчете компании. Согласно документу, ОТК, некогда снабжавшая углем муниципальные районы Омской области, не достигла плановых показателей ни по выручке, ни по чистой прибыли. В 2018 году выручка от продаж составила только 6,5 млн руб. при плановых 378 млн руб., снизившись почти в десять раз по сравнению с предыдущим годом. Падение показателя объясняется в отчете уменьшением количества заключенных договоров с предприятиями ЖКХ, бюджетной сферы и другими юрлицами. Также предприятие показало чистый убыток 13,8 млн руб. вместо чистой прибыли 10 тыс. руб. При этом на конец прошлого года кредиторская задолженность составила 70,6 млн руб., или 124% от общей стоимости имущества предприятия. Она превысила дебиторку на 237%. Причиной подобных финансовых показателей в компании считают расширяющийся в Прииртышье рынок дешевого угля, тогда как ОТК сделала ставку на продажу качественного дорогостоящего топлива. «На деятельность общества негативно повлияло снижение объемов продаж угля, наличие судебных разбирательств с кредиторами. При этом сбоев в снабжении топливом в регионе не происходит, рынок сам регулирует ситуацию»,— сказала „Ъ“ глава департамента государственной собственности регионального минимущества Омской области Лилия Гулиева. После изучения всех обстоятельств и оценки бизнеса власти примут окончательное решение о судьбе компании. Напомним, Омская топливная компания ранее фигурировала в уголовном деле о крупном мошенничестве с закупками угля для сельских котельных. Как писал „Ъ“, бывший гендиректор Александр Медведев, экс-начальник финансово-экономического отдела компании Вероника Попова и крупный предприниматель Виктор Агарков получили тюремные сроки от двух до четырех лет. ОТК был причинен ущерб на сумму 80 млн руб.

Виктория Стрельникова, Илья Галагуз


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