Лидер омского отделения ЛДПР покинул пост

Депутат горсовета Омска Алексей Ложкин перестал руководить региональным отделением ЛДПР в связи с окончанием двухлетнего срока полномочий. «Срок полномочий, который прописан в уставе, закончился 15 июля. Меня не увольняли. Это стандартная процедура»,— рассказал „Ъ“ господин Ложкин. Решение о назначении нового руководителя примет Верховный совет ЛДПР. «Если меня выберут снова, я готов работать дальше», — отметил депутат. В реготделении ЛДПР отказались комментировать ситуацию. Алексей Ложкин избрался депутатом горсовета Омска по партийному списку ЛДПР в 2012 году. Спустя пять лет он стал координатором отделения партии. Несмотря на окончание срока полномочий на посту главы отделения, Алексей Ложкин продолжит заниматься избирательной кампанией ЛДПР в Омской области.

Юлия Сасевич