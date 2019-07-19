«Очаг» погорел

В Омской области арестовано руководство реабилитационного центра «Очаг». Начальник центра и его помощник подозреваются в незаконном лишении свободы граждан, страдающих алкогольной или наркотической зависимостью. Сами пациенты рассказали полицейским, что их приковывали к кроватям и избивали, прикрепляли к ногам гири. На данный момент пострадавшими от действий сотрудников «Очага» признаны восемь человек. Однако, как уточняют следователи, их число может быть гораздо больше.

В Омской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников центра психологической помощи и реабилитации ООО «Очаг». Они подозреваются в незаконном лишении свободы граждан, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью (п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ). Как уточнили „Ъ“ в следственном управлении СК РФ по Омской области, задержаны руководитель центра Алексей Вяткин и его помощник Евгений Пузанов, который ранее проходил лечение от наркомании. Задержание проводилось оперативниками УМВД России по Омской области при участии Росгвардии, они штурмом взяли реабилитационный центр. В ходе обыска у подозреваемых обнаружены газовый пистолет, огнестрельное оружие, а также сильнодействующие медицинские препараты.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержанные с 2017 года руководили так называемым реабилитационным центром. «Очаг» действовал в двух поселках — Чернолучье и Камышловском Омской области. На сайте организации сообщается, что центр находится в районе с благоприятной экологической обстановкой, помощь пациентам оказывается «сугубо индивидуально», для каждого пациента «разрабатывается своя программа лечения».

По данным следователей, центр вел незаконную деятельность: его руководитель не имел медицинского образования и лицензии на медицинскую деятельность, а также не владел специальными познаниями и методиками лечения от алкогольной и наркотический зависимости. Проводя якобы реабилитационные мероприятия, сотрудники центра насильно удерживали в помещении центров зависимых лиц, считают правоохранители. Для ограничения свободы пациентов сотрудниками центра использовались замки, металлические решетки на окнах, наручники, которыми граждан приковывали к кровати, а также гири, которые прикреплялись к ногам пациентов, рассказали в следственном управлении. В случае неповиновения пациентов жестоко избивали, запрещая при этом звонить родственникам. За такие «услуги» подозреваемые брали с родственников зависимых лиц ежемесячную плату 15–20 тыс. руб., сообщили правоохранители.

По данным следствия, в сентябре 2018 года сотрудники центра, обещая жительнице Омской области избавить ее 25-летнего сына от наркомании, избили молодого человека, связали ему руки скотчем и насильно увезли в реабилитационный центр. Там молодого человека удерживали против его воли почти год.

Сами пациенты рассказали полицейским о том, что злоумышленники, применяя к ним физическую силу и угрожая, вынуждали к подписанию документов, содержащих якобы добровольное согласие на пребывание в учреждении. Редкие телефонные звонки пациентов родственникам осуществлялись под контролем представителей администрации. «В разговоре по телефону я должен был говорить, что у меня все хорошо. А если сказать что-то другое, то будут последствия»,— сообщил полицейским один из пациентов «Очага».

На данный момент пострадавшими от действий сотрудников «Очага» признаны восемь человек. Однако, как сообщила „Ъ“ старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова, список пострадавших может быть расширен: сейчас ведется работа по установлению личностей всех граждан, проходивших против воли «лечение» в центре.

Решением Омского райсуда Евгений Пузанов, ранее неоднократно судимый за кражи, грабежи, разбои и незаконный оборот наркотических средств, заключен под стражу, Алексей Вяткин отправлен под домашний арест.