Автобусный маршрут №1 в Екатеринбурге временно изменил схему движения

В Екатеринбурге автобусный маршрут №1 «Железнодорожный вокзал—Станция “Кольцово”» изменил схему движения на выходные. Как пояснили в пресс-службе администрации Екатеринбурга, это связано с ремонтом трамвайных путей на перекрестке улиц Луначарского и Куйбышева.

В сторону аэропорта Кольцово автобусы будут двигаться по улицам Карла Либкнехта, Малышева, Восточной, Сибирскому тракту. Обратный маршрут автобуса останется без изменений. В мэрии уточнили, что с понедельника «единички» вернутся к обычной схеме движения.