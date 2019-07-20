20 июля, суббота
Войти в профиль
Екатеринбург. Урал

Коротко

Новости

все новости

Автобусный маршрут №1 в Екатеринбурге временно изменил схему движения

В Екатеринбурге автобусный маршрут №1 «Железнодорожный вокзал—Станция “Кольцово”» изменил схему движения на выходные. Как пояснили в пресс-службе администрации Екатеринбурга, это связано с ремонтом трамвайных путей на перекрестке улиц Луначарского и Куйбышева.

В сторону аэропорта Кольцово автобусы будут двигаться по улицам Карла Либкнехта, Малышева, Восточной, Сибирскому тракту. Обратный маршрут автобуса останется без изменений. В мэрии уточнили, что с понедельника «единички» вернутся к обычной схеме движения.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Спецпроект

Приложения

Партнерский проект

Профиль пользователя