В Пермском крае на продажу выставлено четыре гостиницы

На сайте Avito опубликованы объявления о продаже гостиниц. В микрорайоне Парковом за 23 млн руб. продается мотель «Мельник». Собственник указал, что гостиница работает 14 лет, а здание находится в собственности. «Для дальнейшего развития и быстрейшей окупаемости требуются небольшие финансовые вложения в улучшение материальной базы и рекламную деятельность»,— говорится в объявлении.

В Ленинском районе Перми, на ул. Луначарского, продается отель «Элеон» за 1,25 млн руб. площадью 92 кв. м. Он имеет четыре номера и два отдельных входа. Указывается, что стоимость аренды составляет 70 тыс. руб. в месяц.

В Индустриальном районе, на ул. Семченко, 6, реализуется мини-отель из двух люксов с джакузи и трех полулюксов. Стоимость составляет 1,75 млн руб. Собственник указал, что рассматривает вариант обмена отеля на квартиру.

В Александровском районе, в поселке Яйва, продается гостиница за 8,5 млн руб. Она занимает второй этаж площадью 716 кв. м пятиэтажного здания. Собственник указал, что средняя загруженность гостиницы составляет 30%. Поток состоит из сотрудников госорганов и предприятий. В гостинице 15 номеров эконом-класса, три люкса и один суперлюкс из четырех комнат с сауной.