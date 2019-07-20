Два следователя задержаны в Подмосковье за взятку более 1 млн рублей

Два подмосковных следователя задержаны за получение взятки 1 млн 200 тыс. руб. от обвиняемого по уголовному делу о дорожной аварии, сообщается на сайте Следственного комитета России.

«В рамках оперативных мероприятий задержаны двое следователей следственных отделов по городам Королеву и Мытищи, по подозрению в получении взятки (ч.6 ст. 290 УК РФ) в размере 1 млн 200 тыс. руб. за принятие процессуального решения по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии»,— сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В задержании участвовали сотрудники Главного следственного управления СКР по Московской области и ФСБ России.