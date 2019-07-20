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Уволилась глава «банковского» отдела следственного управления МВД Москвы

Руководитель «банковского» отдела Главного следственного управления (ГСУ) МВД России по Москве Полина Цыпина уволилась со службы после ареста начальника отдела управления «К» (кредитно-финансовая сфера) службы экономической безопасности ФСБ России полковника Кирилла Черкалина. Источник «РИА Новости» сообщил, что события связаны между собой.

11-й отдел следственной части ГСУ, который возглавляла госпожа Цыпина, занимается расследованиями дел организованных преступных групп в кредитно-финансовом секторе, связанных с хищениями денег и активов руководителями банка, а также с незаконной банковской деятельностью — обналичиванием денежных средств.

Официальной информацией от МВД агентство не располагает, в отделе сообщили, что госпожа Цыпина «больше не работает». Другой источник рассказал, что она ушла на пенсию по выслуге лет в результате реорганизации ГСУ.

Напомним, полковника Черкалина обвинили в получении взяток на сумму $850 тыс., его бывших коллег — Дмитрия Фролова и Андрея Васильева — в мошенничестве в отношении столичного застройщика Сергея Гляделкина, который под угрозой уголовного преследования был вынужден отдать им долю в уставном капитале ООО «Юрпромконсалтинг», оцениваемую в 490 млн руб. Позже следователи объединили расследования, придя к выводу, что и Кирилл Черкалин имел отношение к махинациям. У фигурантов этого дела изъяли деньги и акции на общую сумму более 11 млрд руб., происхождение которых пока не установлено.

Вскоре после ареста Кирилла Черкалина, были задержаны еще несколько сотрудников ФСБ из того же отдела и бойцов центра специального назначения. Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 162 УК — разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере. По версии следствия, сотрудники управления «К» СЭБ ФСБ взяли под контроль компанию, якобы занимавшуюся обналичиванием денежных средств. А затем они под видом оперативных действий похитили 140 млн руб. у предпринимателей, которые хотели обменять их на доллары.

Подробнее читайте в публикации “Ъ”.

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