В Перми продают две майнинг-фермы

На сайте Avito опубликовано объявление о продаже майнинг-фермы за 150 тыс. руб. Продавец указал, что оборудование находится в ЖК «Самоцветы». На приложенных фото видно, что в стоимость включены пять видеокарт, одна материнская плата, два блока питания.

Еще одно объявление содержит данные о продаже фермы за 95 тыс. руб. В оборудование включено два блока питания и шесть видеокарт. Продавец коротко объяснил причину продажи: «Некуда ставить».

Напомним, ранее частный инвестор, который впервые приобрел электростанцию для майнинга криптовалют, отказался от своих планов. Бизнесмен Алексей Колесник, владелец Кизеловской ГРЭС, передумал размещать на ее базе дата-центр, посчитав его нерентабельным.