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Фото: Instagram Минздрава Пермского края

Краевой минздрав примет на работу замминистра по финансам

Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова подтвердила информацию об уходе своего заместителя Алексея Казаченко. Она сообщила о том, что возглавляемое ею ведомство находится в поисках замминистра по экономике.

«Рассматриваем кандидатуры. Конкретных имен пока нет»,— отметила госпожа Мелехова. Кандидатуры из других регионов не рассматриваются. «Заявки такой не было, у нас существуют определенные механизмы, связанные с кадровым резервом»,— уточнила министр.

Напомним, ранее финансы и экономику в минздраве курировал Алексей Казаченко. Ранее, по одной из версий, он мог оставить должность из-за разногласий с советником губернатора по здравоохранению Анатолием Зубаревым. До прихода в минздрав господин Казаченко работал в страховой отрасли.

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