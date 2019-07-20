Краевой минздрав примет на работу замминистра по финансам

Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова подтвердила информацию об уходе своего заместителя Алексея Казаченко. Она сообщила о том, что возглавляемое ею ведомство находится в поисках замминистра по экономике.

«Рассматриваем кандидатуры. Конкретных имен пока нет»,— отметила госпожа Мелехова. Кандидатуры из других регионов не рассматриваются. «Заявки такой не было, у нас существуют определенные механизмы, связанные с кадровым резервом»,— уточнила министр.

Напомним, ранее финансы и экономику в минздраве курировал Алексей Казаченко. Ранее, по одной из версий, он мог оставить должность из-за разногласий с советником губернатора по здравоохранению Анатолием Зубаревым. До прихода в минздрав господин Казаченко работал в страховой отрасли.