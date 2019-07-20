ГК «Новомет» открыла второй сервисный центр в Казахстане

19 июля в Актау прошла церемония открытия второго в Казахстане и восьмого в СНГ сервисного центра группы компаний «Новомет». Как подчеркивают в компании, в настоящее время в Казахстане установками компании оборудованы более 500 скважин. Открытие нового сервисного центра дает возможность сократить сроки ремонта и доставки оборудования заказчику.

За 14 лет работы в Казахстане «Новомет» отгрузил более 3 тыс. установок электроприводного центробежного насоса. Первые поставки оборудования были осуществлены в 2004 году, а в 2005 году был официально зарегистрирован филиал ООО «Новомет-Казахстан» в городе Кызылорда.