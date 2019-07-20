Полиция проводит проверку по заявлению PERMM об осквернении «красных человечков»

В отделе полиции №4 (Мотовилихинский район) проводится проверка по заявлению музея PERMM о хищении части арт-объекта группы «Professors» «Слава труду» — двух «красных человечков». Напомним, они пропали в ночь с 17 на 18 июля, при этом камеры наблюдения в районе композиции были закрыты тканью. Позже пропавших «человечков» нашли неподалеку в кустах.

Как отмечают знакомые с ситуацией источники, на данный момент сотрудники полиции определяются с квалификацией действий злоумышленников. Она будет зависеть в том числе и от размера причиненного ущерба. По данным “Ъ-Прикамье”, стоимость композиции оценивается примерно в 300 тыс. руб., 200 тыс. руб. составили затраты на ее изготовление.